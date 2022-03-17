СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в правительство будет внесен проект о создании нового города в Крыму на 50 тысяч жителей. Путин предложил продлить действие программы развития Крыма и Севастополя

"Есть амбициозная задача… строительство нового города на 50 тысяч человек", — заявил губернатор в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

По его словам, новый город может быть построен на западном побережье полуострова в Сакском или Симферопольском районе. Предложения по его расположению будут внесены в кабмин до 1 апреля. В данный момент идет подготовка предложений по "подтяжке инфраструктуры", уточнил Аксенов.