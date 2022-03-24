МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выделении грантов на создание импортозамещающих производств. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Ряд крупных торговых сетей в Москве решили ограничить наценки

Максимальный размер гранта составит 100 миллионов рублей. Четверть суммы можно будет получить в виде аванса, чтобы запустить новый проект в кратчайшие сроки. Получить поддержку смогут предприятия любого размера и направленности, однако приоритет будет у компаний сферы здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности, строительства, которые обеспечивающие повседневные нужды горожан.

Отмечается, что гранты позволят поддержать те предприятия, которые готовы оперативно занять высвобождающиеся ниши. Полученные средства могут быть направлены на создание нового или расширение действующего производства в течение 3 лет, включая год подачи заявки, говорится в сообщении. При этом компенсации подлежат до 50% затрат бизнеса на подключение к инженерным сетям, а также на приобретение:

объектов капитального строительства,

оборудования,

результатов интеллектуальной деятельности

программного обеспечения,

На оплату труда сотрудников можно будет направить до 25% от суммы гранта.