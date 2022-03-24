МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ.РФ продолжит инвестировать в модернизацию системы водоснабжения Южно-Сахалинска, объем вложений за период концессии составит 36,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба корпорации.

Как рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Олег Говорун, корпорация не намерена изменять условия по кредитному финансированию модернизации системы водоснабжения и водоотведения (ВиВ) областного центра. "Кредитный договор подписан в конце прошлого года, условия по нему остаются неизменны", — добавил он.

"Кредитная линия ВЭБ.РФ открыта, планируется направление первой заявки на выборку со стороны водоканала, до конца марта будет сформирован график выборки кредитных средств на 2022 год. Повышение ключевой ставки ЦБ не повлияло на стоимость кредитных средств, предоставляемых ВЭБ.РФ в этом проекте" — пояснил Говорун.

В свою очередь генеральный директор ГК "Росводоканал" Антон Михальков отметил, что совместное предприятие приступило к операционной деятельности в Южно-Сахалинске 1 января 2022 года. "Очевидно, что партнерство с ведущим государственным институтом устойчивого развития обеспечивает как никогда необходимую сейчас стабильность нашей работы, гарантируя последовательное исполнение всех обязательств в рамках концессионного соглашения", — пояснил он.

Концессионное соглашение заключено 1 декабря 2021 года на срок 50 лет. В рамках договора планируется строительство нового водозабора, насосных станций, сетей ВиВ, реконструкция существующих объектов ВиВ в Южно-Сахалинске, а также поддержка планов города по жилищному строительству в части обеспечения инфраструктурой. Общий объем инвестиций за период концессии составит 36,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет), из них 18,5 млрд рублей в первые 15 лет.