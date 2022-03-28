МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Зарплаты в малых и средних городах России примерно на четверть ниже, чем в крупных населенных пунктах, при этом самые высокие показатели отношения зарплаты к стоимости набора продуктов и услуг в провинции отмечены в ЯНАО и НАО, а самые низкие – в Чечне и Кабардино-Балкарии, свидетельствует исследование РИА Новости. Минтруд назвал число россиян, лишенных зарплаты

В КРУПНЫХ ГОРОДАХ ЗАРПЛАТА ВЫШЕ

Эксперты отмечают, что в 2021 году на фоне восстановления экономики после пандемии рост зарплат в России заметно усилился. В прошедшем году, согласно официальной статистике Росстата, зарплаты в России выросли ощутимо существеннее, чем в предыдущий год.

Номинальная средняя зарплата увеличилась в 2021 году на 9,8%, против роста на 6% в 2020 году, достигнув почти 50 тысяч рублей в месяц (с учетом выплаты НДФЛ). При этом аналитики отмечают, что ситуация достаточно заметно отличается как в отраслевом разрезе, так и в региональном. При этом даже внутри регионов ситуация сильно разнится от одного населенного пункта к другому.

Как показали результаты исследования РИА Новости, в больших городах средняя зарплата обычно заметно выше, а в небольших и малых населенных пунктах — в среднем на 25% меньше, чем в крупных городах этого же региона.

Для определения количественных различий между зарплатами в крупных городах и в провинции эксперты РИА Новости провели четвертое ежегодное исследование по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц.

Средние зарплаты определены на основе муниципальной и региональной статистики Росстата по крупным и средним предприятиям за 2021 год с учетом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2021 года. Регионы ранжировались по отношению средней зарплаты в малых и средних городах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов.

В ЛИДЕРАХ КРАЙНИЙ СЕВЕР

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы. Занимающий первую строчку рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ характеризуется тем, что средняя зарплата в провинции данного региона в 4,8 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата здесь составила 103,3 тысячи рублей в месяц, то есть в 2,4 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах.

Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ с результатом 4,4 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 96,2 тысячи рублей в месяц. На третьей позиции расположилась Магаданская область с результатом 4,2 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 103,5 тысячи рублей, четвертым стал Ханты-Мансийский автономный округ с результатом 3,8 и абсолютным значением 77,9 тысячи рублей.

Сахалинская область с результатом 3,75 стандартного потребительского набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 78,7 тысяч рублей заняла пятую строчку рейтинга. Эксперты отмечают, что первая пятерка по составу за год не поменялась, и в топ-5 регионов произошла только одна рокировка. НАО и Магаданская область поменялись местами в рейтинге.

Результаты исследования показывают, что лидерами рейтинга стали регионы с хорошо развитой добывающей промышленностью. В этих субъектах РФ много работников заняты в добывающих отраслях, и их труд оплачивается высоко. При этом предприятия, на которых они работают, зачастую фактически находятся и зарегистрированы в малых городах, что и определяет высокие зарплаты в провинции в подобных регионах, поясняют эксперты.

Первый регион, который не специализируется на добыче полезных ископаемых и при этом характеризуется высокими зарплатами в некрупных городах, – это Амурская область, в которой ведутся сейчас масштабные стройки: космодром Восточный и Амурский ГХК.

Как показало исследование, в целом по стране медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится по итогам 2021 года на уровне 2,1, как и годом ранее. В нижней части таблицы отношение средней зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 1,4-1,7. В целом у шести регионов России это соотношение в 2021 году составило менее 1,7. Нижнюю часть рейтинга представляют преимущественно республики Северного Кавказа.

Наиболее высокая зарплата в малых и средних городах отмечена в Чукотском АО, где за вычетом НДФЛ она составила 110,5 тысячи рублей. Далее следуют Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

Как показывает исследование, рост зарплаты в провинции в 2021 году наблюдался во всех регионах. Медианное значение прироста составило 9,6%, что практически совпадает с показателем увеличения средней зарплаты по стране в целом. Наиболее существенный рост зарплаты в малых и средних населенных пунктах произошел в таких регионах как Камчатский край (17,5%), Чукотский АО (14,1%), Новосибирская область (13,9%).

ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Результаты исследования свидетельствуют, что зарплаты в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции. Лишь в трех регионах России оплата труда наемных работников в малых и средних населенных пунктах оказалась выше, чем в крупных городах и столицах регионов. В тройке таких регионов — Ненецкий автономный округ, Амурская область и Республика Коми.

Как поясняют эксперты, в НАО и Коми это связано с сырьевым характером экономики регионов — "экономические центры" тут располагаются в небольших населенных пунктах, где ведется добыча полезных ископаемых. Амурская область, скорее всего, выделяется на общем фоне из-за двух крупных строек: Амурского газохимического комплекса и космодрома Восточный.

В целом почти в половине регионов зарплаты в малых и средних населенных пунктах более чем на 30% меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах. С одной стороны, это существенная разница, но с другой, если рассматривать межрегиональные различия, она не такая уж большая. Средние зарплаты между регионами могут отличаться более чем в четыре раза.

Самый большой разрыв между зарплатами в провинции и крупных городах оказался в Ингушетии, где жители малых населенных пунктов зарабатывают в два раза меньше, чем в крупных городах. В Краснодарском крае, Омской области, Дагестане и Чечне разрыв составляет 40%.