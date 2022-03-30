МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Правительство Амурской области на очередном заседании обсудило меры по недопущению ухудшения социально-экономической обстановке в области. Речь шла, в частности, о поддержке 64 системообразующих предприятий региона.

"Мы сохранили все меры поддержи для МСП. Наша задача — минимизировать негативные экономические последствия для бизнеса, связанные с кризисом, сохранить рабочие места и продолжить развитие региона", — подчеркнул губернатор региона Василий Орлов.

Помимо этого, в Приамурье формируется перечень импортозамещающей продукции, который будет включён в ресурс "Биржа импортозамещения". Это площадка, на которую предприятие может войти и найти аналог той продукции или оборудования, которое требуется.

Министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва сообщила, что ситуация с бюджетом региона на данный момент стабильна, налоговые и неналоговые доходы поступают по плану, расходы также осуществляются по графику. Просроченной кредиторской задолженности нет. Все строительные проекты также реализуются по плану, уровень регистрируемой безработицы не превышает прошлогодний.

Ежедневно в области ведется мониторинг цен и товарных запасов продуктов питания. Наиболее существенно (36%) дорожает сахар и ряд других социально значимых продуктов, по остальным рост цен в рамках инфляции. Власти региона работают с предпринимателями по вопросам ограничения торговых наценок на социально значимые продукты питания (не более 5 %).