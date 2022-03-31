S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Москвы до "СС" и отозвало его
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Москвы до "СС" с "ССС-", а затем отозвало его, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Мы понизили наши рейтинги Москвы… до "СС" с "ССС-" и поместили в список на пересмотр с возможностью понижения. Мы также отозвали наши рейтинги города Москва", — говорится в сообщении S&P.
Аналогичное понижение рейтингов коснулось Ленинградской и Самарской областей, Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Рейтинги субъектов были также отозваны.
Понижение рейтинга до "СС" последовало за аналогичным действием по отношению к суверенному рейтингу России. Его отзыв связан с запретом ЕС предоставлять кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям или органам, основанным в России.
https://1prime.ru/regions/20220331/836549552.html
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