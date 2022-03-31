МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Москвы до "СС" с "ССС-", а затем отозвало его, сообщается в пресс-релизе агентства. Названа должность, на которой в Москве платят до 600 тысяч рублей

"Мы понизили наши рейтинги Москвы… до "СС" с "ССС-" и поместили в список на пересмотр с возможностью понижения. Мы также отозвали наши рейтинги города Москва", — говорится в сообщении S&P.

Аналогичное понижение рейтингов коснулось Ленинградской и Самарской областей, Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Рейтинги субъектов были также отозваны.

Понижение рейтинга до "СС" последовало за аналогичным действием по отношению к суверенному рейтингу России. Его отзыв связан с запретом ЕС предоставлять кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям или органам, основанным в России.