МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин обсудили функционирование электросетевого комплекса региона.

Как говорится в сообщении, вопросы развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ингушетии обсуждались на рабочей встрече в Москве.

В прошлом 2021 году в Ингушетии завершены проекты для развития сельского хозяйства — обеспечена выдача мощности одному из крупнейших в России хранилищ сельхозпродукции и новому комплексу по выращиванию и переработке индейки.

Одной из главных тем встречи стала реализация программы повышения надежности электроснабжения потребителей Республики до 2025 года. Ее мероприятия учитывают итоги проведенного ранее анализа сетей и включают в себя техническое перевооружение и реконструкцию 18 линий электропередачи напряжением 35 кВ и 110 кВ суммарной протяженностью более 270 км. Помимо этого, в субъекте продолжается выполнение мероприятий программы по снижению потерь.

Также были затронуты вопросы надежного электроснабжения культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия возрождения Ингушетии. В частности, "Россети" реконструирует три линии электропередачи в Сунженском районе, где запланировано главное празднование юбилея.

"В регионе идет интенсивное строительство промышленных и социальных объектов, многоквартирного жилья, разрастается частный сектор и все это требует обновления и расширения энергетической инфраструктуры. И в решении этих вопросов нам необходимы помощь и содействие "Россетей". Мы на нее очень рассчитываем", — прокомментировал на встрече Калиматов.

"В последние годы в Ингушетии активно развивается туризм, создаются новые промышленные предприятия, реализуются сельскохозяйственные проекты. Мы видим, какое внимание уделяется социальной повестке: строительству жилья, детских садов и школ. Все это требует наличия доступной и надежной энергетической инфраструктуры. Группа «Россети» ведет системную работу, которая способствует решению социально-экономических задач региона», — отметил Андрей Рюмин", — добавил Рюмин.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 80 регионах России. В состав ПАО «Россети» входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", «Россети Тюмень», "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.