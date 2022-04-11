МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Москва остаётся привлекательным городом для инвесторов, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Названа самая дорогая в Москве вакансия

"У нас достаточно серьезное взаимодействие складывается с дружественными странами, и естественно мы продолжаем быть привлекательным городом для инвесторов, для тех стран, которые не закрыли себя от нас, от России", — сказал Овчинский в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что у Москвы есть два глобальных направления взаимодействия: первое бурно развивающееся направление — поставка импортного сырья и локализация производств на территории города посредством иностранных инвестиций, второе – экспорт сырья за рубеж, только за 2021 год экспорт составил больше 33 миллиардов долларов, и в этом году темпы не снижаются.

"С иностранными инвестициями город будет работать в прежнем режиме, как работал раньше, с теми инвесторами, которые хотят работать в нашей стране", — добавил глава департамента.

Он сообщил, что объем промышленного производства в Москве в 2021 году вырос на 36,6%, а обрабатывающей промышленности — 40,1%. "Важно понимать, что такую динамику московская промышленность показала при "высокой базе" прошлого года. По итогам 2021 года общий рост объема промышленного производства в Москве составил 36,6%, а обрабатывающей промышленности — 40,1%", — сказал Овчинский.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва имеет надежные запасы сырья в критически важных отраслях для экономики. Промышленникам Москвы предложили льготное кредитование

"Безусловно, то, что происходит сейчас в политике, оно сказывается на сложившиеся логистические цепочки, на то, что годами происходило в крупных промышленных и в средних промышленных предприятиях, да и у малого бизнеса. Промышленность перестраивает ресурсную базу, находит новых поставщиков, находит новые источники для получения сырья, комплектующих, при этом хотелось бы обратить внимание на то, что в самых критичных отраслях экономики для горожан была создана очень серьезная база (сырья – ред.) для того, чтобы не беспокоиться, что надо экстренно что-то менять", — рассказал представитель московских властей.

Он отметил, что за последние 4 года заключено 5 крупных офсетных контрактов, которые направлены в первую очередь на импортозамещение. "Критически важные отрасли у нас защищены, здесь проблем не видим. Мы активно помогаем восстановить баланс там, где были разорваны логистические цепочки, где есть проблемы с сырьем, а для всей остальной промышленности сейчас есть большой ресурс для развития", — добавила глава ведомства.

"У нас каждый месяц по стране открываются новые промышленные площадки. Представьте себе, в Москве за последние 5 лет открылось 500 новых производственных площадок", — отметил Овчинский.