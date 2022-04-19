МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики по поручению президента РФ готовит закон о специальном завозе товаров в Арктику, сообщил глава министерства Алексей Чекунков. Минпромторг сообщил о ходе строительства атомного ледокола "Урал"

Президент РФ Владимир Путин 13 апреля поручил разработать специальный федеральный закон о специальном завозе товаров в Арктику.

"Готовим федеральный закон, который определяет статус участника северного завоза, категории товаров, которые относятся к северному завозу. Самое главное — приоритет обслуживания потоков северного завоза стивидорами, транспортными компаниями, чтобы не попасть снова в ситуацию 2021 года, когда социальные товары были отнесены на второй план коммерческими перевозчиками из-за искажения рынков", — сказал Чекунков на заседании совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики в Совете Федерации, где обсуждались стратегические подходы к развитию Северного морского пути.

По его словам, процедура планирования закупок товаров для северного завоза будет вынесена на прозрачную цифровую платформу, где регионы определяют спрос, а бизнес имеет возможность дать свои предложения.

"Чтобы консолидировать эти потоки, и они не были такими раздробленными, сделать их прозрачными и предсказуемыми и исключить человеческий фактор", — уточнил министр.

Кроме того, ведомство работает над усовершенствованием логистических цепочек северного завоза, что позволит снизить стоимость доставляемых в арктические регионы товаров, добавил Чекунков. По его словам, специалисты Минвостокразвития провели детальную диагностику логистических схем организации закупок и доставки товаров по северному завозу.

"Видим большое пространство для удешевления и увеличения скорости доставки. В среднем стоимость дизельного топлива, доставляемого по северному завозу, в два раза дороже, чем в среднем по России для конечных потребителей, муки – до трех раз, угля – до 10 раз. Соответственно по трем направлениям пересобираем логистические цепочки, анализируя досконально от производителя до потребителя по всем ключевым группам товаров", — сказал Чекунков и уточнил, что речь идет о таких товарах как топливо, продовольствие, лекарства, товары для строительства социальных объектов.