МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Самара пятый год подряд лидирует среди российских городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями, следует из исследования консалтинговой компании Knight Frank Russia, имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость.

По данным компании, по итогам первого квартала на тысячу жителей Самары приходится 765 квадратных метров торговых объектов. За ней следуют Екатеринбург с результатом 678 "квадратов", Нижний Новгород (579), Санкт-Петербург (576) и Москва (571).

Средний показатель обеспеченности торговыми площадями в крупнейших городах России по итогам квартала составил 529 квадратных метров на тысячу жителей. Это на 7% больше в сравнении с первым кварталом доковидного 2019 года, подсчитали в Knight Frank.

Наибольший прирост соотношения торговых площадей к количеству жителей за три года зафиксирован в Перми (+50%), Волгограде (+17%) и Казани (+12%). Но в целом пятерка лидеров по обеспеченности качественными торговыми площадями не изменилась.

"В первом квартале 2022 года было открыто всего три ТЦ в городах-миллионниках – iMALL в МФЦ "Эспланада" в Перми (40,5 тысячи квадратных метров), "Таганай" в Челябинске (35 тысяч "квадратов") и Discovery в Москве (17,5 тысячи). Суммарный объем ввода в городах-миллионниках оказался на 43,7% выше аналогичного периода 2021 года благодаря открытию крупных объектов в Перми и в Челябинске", — сообщила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

По ее словам, среди актуальных трендов сейчас можно выделить заинтересованность большинства собственников значимых торговых объектов в обновлении своих активов из-за устаревания концепции.