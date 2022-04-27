С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — ПРАЙМ. Глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал регионы активнее пользоваться предусмотренными для них в бюджете программами развития — пока, по его словам, основная их часть остается невостребованной. Кудрин прогнозирует "очень сложную" ситуацию в российской экономике

"Необходимо запустить меры экономического развития, начать реализацию тех проектов, которые запускаются в этом году. Время уже прошло: четыре месяца по сути дела прошло, но не все субъекты Федерации начали реализацию этих инициатив", — заявил Силуанов, выступая на собрании законодателей.

В частности, по его словам, на предоставление инфраструктурных кредитов регионам в федеральном бюджете на текущий год заложено 250 миллиардов рублей. При этом кассовое исполнение по ним составляет всего 22 миллиардов рублей.

Программа реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам и направления этих средств на новые проекты предусматривает 629 миллиардов рублей. "Видим, что пока плохо эта программа идёт. Регионы не вовлечены в эту работу: всего 200 миллиардов рублей отобрано", — заявил он.

Кроме того, федеральный бюджет предусматривает ежегодно по 200 миллиардов рублей на компенсацию выпадающих доходов регионов за предоставление инвестиционных налоговых вычетов. "Надо пользоваться", — призывает министр.

Также он указал на неиспользуемые 150 миллиардов рублей, выделенные фонду ЖКХ на модернизацию коммунальной инфраструктуры. "Шесть регионов всего заключили соглашения и приняли соответствующие проекты", — пожаловался глава Минфина.

А средствами проектного фонда от "Дом.РФ" на общую сумму 150 миллиардов рублей воспользовались, по его словам, всего 12 проектов на 22 миллиарда рублей.