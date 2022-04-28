МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Самый высокий доход среди вахтовых работников могут ожидать соискатели в Иркутской области — прорабы там способны получать до 181 тысячи рублей, и в Красноярском крае, где сварщики в состоянии заработать до 180 тысяч рублей, говорится в исследовании, проведенном сервисом Работа.ру специально для РИА Новости. Аналитики сравнили зарплаты россиян и средние платежи по ипотеке

Тройку привлекательных профессий по уровню заработной платы, указывается в нем, замыкают водители тягачей из Московской области, которым работодатели готовы платить до 164,2 тысячи рублей.

Далее также следует Иркутская область: там зарплату до 163 тысяч рублей предлагают повару горячего цеха, а мастеру строительных и монтажных работ — в среднем до 160,7 тысячи рублей. До 153,3 тысячи рублей могут получать кладовщики в Красноярском крае, до 150 тысяч рублей — газоэлектросварщик в Мурманской области, до 147,9 тысячи рублей — геодезист в Ямало-Ненецком АО, до 132,8 тысячи рублей — полировщик в Татарстане, и до 125 тысяч рублей — токарь-расточник в Калужской области.

Что касается открытых вакансий с вахтовым графиком работы, то здесь по их доле первое место заняла Москва — в столице 34% таких открытых вакансий. На втором и третьем месте оказались ЯНАО (чуть более 9%) и ХМАО-Югра (9%). Четвертое и пятое место в списке заняли Московская область и Республика Татарстан (5%). В десятку регионов с самым большим числом вакансий для работы вахтой также вошли Красноярский край (3%), Мурманская (3%), Калужская (2%) и Иркутская (2%) области, рейтинг замыкает Санкт-Петербург (2%).

Чаще всего российские работодатели для работы вахтовым методом ищут комплектовщиков, укладчиков, фасовщиков, разнорабочих и охранников, подчеркивается в исследовании, в ходе которого было проанализировано около 13 тысяч вакансий с вахтовой занятостью.