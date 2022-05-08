МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Калининград — "непотопляемый авианосец", который подрывает силы НАТО в Северной Европе, написал в статье для The Conversation профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф. Об этом сообщает Lenta.ru. В США рассказали о том, что будет с Европой после нового расширения НАТО

По убеждению Вольфа, эксклав расширяет влияние России и создает "зонтик безопасности". При этом он отметил, что страны Запада называют этот регион зоной запрета доступа, потому что Калининград подрывает свободу маневра Североатлантического Альянса в Балтии и Польше.