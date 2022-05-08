СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — ПРАЙМ. Число российских банков и компаний, желающих работать в Крыму, растет, на данный момент желающих достаточно много, сказал РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сейчас уже достаточно много банков и компаний, желающих войти в Крым, их число растет. Крупные торговые компании – я еще не готов сказать, все ли войдут. Тем не менее, уже видим, что есть позитивная динамика", — сказал Аксенов.

Он добавил, что решение о работе в Крыму отдельных структур последние восемь лет принималось, в том числе исходя из экономической целесообразности.

"Мы входили в положение, понимали, что есть политические цели, а есть экономические. Понимали, чем рискуют данные структуры, что они потеряют в разы больше, чем приобретут при вхождении в Крым. Все действовали по возможности", — отметил глава республики.