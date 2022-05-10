МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил властям в случае необходимости принимать дополнительные меры для снятия остроты проблем, связанных с пожарами в регионах. Путин отметил важность поддержки рынка труда в России

В ходе совещания глава государства попросил врио главы МЧС Александра Чуприяна и глав регионов, в которых бушуют пожары, доложить о текущей обстановке и необходимой помощи. "В целом, конечно, говорить нужно о повышении эффективности профилактической работы в этой сфере", — сказал Путин.

Кроме того, он напомнил участникам мероприятия об ответственности в связи с пожарами. "В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий — по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда", — сказал российский лидер.

"Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет", — подчеркнул президент и отметил, что масштабные пожары подрывают все усилия по сохранению климата.

По словам Путина, у регионов есть все необходимые для предотвращения пожаров полномочия, техника и финансовые ресурсы. МЧС должно работать неформально для помощи регионам в борьбе со стихией, вне зависимости от ведомственной принадлежности территорий, подчеркнул он.

"Если угроза разрастания пожара реальная, помощь должна поступать немедленно, а не по каким-то условным нормативам", — заявил Путин.

Глава РФ поручил предоставить информацию о том, на сколько можно снизить количество пожаров в стране, и пообещал подготовить по итогам совещания специальный указ, в котором будут зафиксированы целевые показатели сокращения площади пожаров.