МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра по итогам 2021 года вновь оказались в первой пятерке рейтинга социально-экономического положения регионов России, почти не поменялась и пятерка аутсайдеров, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Названы регионы, в которых меньше всех придется ждать зарплату 100 тысяч

РИА Новости подготовило двенадцатый рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Исследование построено на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2021 год, среди которых — объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие. Это позволило рассчитать рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов, и построить интегральный рейтинг.

СИТУАЦИЯ УЛУЧШИЛАСЬ

Результаты рейтинга показывают, что социально-экономическая ситуация в 2021 году улучшилась, что выразилось в росте значения интегрального рейтинга в большинстве субъектов РФ. Число регионов, значение интегрального рейтинга которых превышает 50 баллов, выросло с 20 по итогам 2020 года до 26 по итогам 2021 года, при этом число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов снизилось с 16 до 9.

По итогам 2021 года интегральный рейтинг вырос у 81 региона, причем у многих — довольно существенно. Более чем на 5 баллов его значение увеличилось по сравнению с предыдущим годом у 36 регионов, из которых у пяти интегральный рейтинг вырос более чем на 9 баллов. Снижение произошло только у четырех субъектов РФ, причем незначительное. В то же время усилилась разница в социально-экономическом развитии между лидерами и аутсайдерами рейтинга.

По сравнению с предыдущим годом состав лидирующей и замыкающей групп рейтинга не претерпел существенных изменений. Как и раньше, верхний полюс рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры, а также территории сырьевой направленности, а последние строчки – регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

ВНОВЬ НА ВЕРХНИХ СТРОЧКАХ

Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у трех регионов – Республики Татарстан, Московской области и Ханты-Мансийского автономного округа – интегральный рейтинг по итогам 2021 года выше отметки 75. Эти регионы стабильно являются лидерами рейтинга и входят в первую пятерку на протяжении нескольких лет. Кроме них в первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский край, Красноярский край и Ленинградская область. По сравнению с 2020 годом состав первой десятки не изменился.

Регионы-лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе. Являясь лидерами социально-экономического развития, эти регионы обеспечивают половину суммарного ВРП России.

НЕЗАВИДНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Состав нижней части рейтинга также продемонстрировал стабильность. В последнюю десятку рейтинга входят Псковская область, Кабардино-Балкарская Республика, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Алтай, Тыва, Еврейская автономная область и Калмыкия. По сравнению с предыдущим годом состав замыкающей десятки изменился всего на один регион – покинула последнюю десятку Хакасия, а вошла в ее состав Псковская область, которая опустилась с 75-го на 76-е место. При этом рейтинговый балл региона по сравнению с предыдущим годом повысился, а ухудшение позиций обусловлено опережающими темпами роста у других регионов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В середине рейтинга позиции большинства регионов также не претерпели существенных изменений. Более чем на 5 мест изменились позиции только у 13 регионов, среди которых у пяти регионов позиции повысились и у восьми снизились.

Лидерами по росту позиций в рейтинге стали Кемеровская область (+17 мест), Новгородская область (+10 мест) и Карелия (+10 мест). В данных субъектах РФ интегральный рейтинг повысился более чем на 7 баллов.

Наиболее существенно – на 9 мест – снизились позиции у Мурманской области и Дагестана. Еще восемь регионов в рейтинге опустились на 6 и 7 мест. Однако у всех этих регионов значение рейтингового балла повысилось, а положение в таблице ухудшилось из-за более активного развития других субъектов РФ. Рейтинговый балл снизился у Северной Осетии – Алании (на 0,45), Чукотского автономного округа (на 0.83), Ингушетии (на 1,12) и Калмыкии (4,02).