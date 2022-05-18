МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Москве в апреле замедлилась до 1,6%, что ниже, чем в феврале, когда этот показатель составлял 1,7%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся на официальном сайте комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Минэкономики дало прогноз по ВВП и инфляции в России на 2022-2023 год

"Инфляция в Москве в апреле замедлилась до 1,6%, что ниже, чем в феврале, когда этот показатель составлял 1,7%. За период с 1 по 13 мая инфляция замедлилась до 0,3% по сравнению с сопоставимым периодом в апреле, когда цены выросли на 0,7%", — заявил Ефимов.

Сообщается, что стабилизация ситуации обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой Банка России, снижением цен на овощную продукцию, замедлением темпов роста цен на прочие продукты питания и непродовольственные товары — в основном за счет укрепления курса рубля, удешевлением некоторых видов услуг, например, стоимости перелетов в экономклассе.

"За неделю с 7 по 13 мая инфляция составила 0,2%. Это на 0,1 процентного пункта выше показателя аналогичной недели прошлого года, когда рост цен составил 0,1%. На продовольственные товары цены выросли на 0,5%, на непродовольственные товары и услуги в среднем не изменились", — добавил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Он отметил, что с 7 по 13 мая цены на некоторые товары в Москве снизились. Например, помидоры за неделю упали в цене на 2,5%, капуста подешевела на 3,1%. Что касается непродовольственных товаров, то в среднем на 1% потеряли в стоимости телевизоры, на 0,7% – пылесосы, цены на смартфоны не изменились.