МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) на плановый период 2023-2024 годов необходимо увеличивать, министерство работает над этим совместно с депутатами и сенаторами, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

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"В прошлом году на цели госпрограммы было направлено 39,7 миллиарда рублей, в том числе 10,7 миллиарда рублей было направлено из резервного фонда — благодаря поддержке сенаторов и депутатов. На текущий год мы предусмотрели несколько большую сумму — 42,5 миллиарда рублей. На плановые 2023-2024 годы пока предусмотрено по 40 миллиардов рублей. Но, тем не менее, Минсельхоз совместно с депутатами и сенаторами продолжает работу по увеличению суммы финансирования по этому направлению", — сообщила Лут.

Госпрограмма КРСТ, действующая с 2020 года, является основным инструментом реализации госполитики в области улучшения качества жизни на сельских территориях, в том числе совершенствования жилищной, социальной и транспортной инфраструктуры. Ее выполнение обсуждалось в ходе встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села.

В ходе встречи, в частности, было озвучено предложение сделать Минсельхоз общим координатором, который вел бы все госпрограммы, связанные с улучшением качества жизни на селе. Матвиенко его поддержала. "Сейчас "у семи нянек дитя без глаза": Минздрав свое что-то, Минобразования свое что-то, Минтруд свое что-то, хорошо отчитываются, не доделав проекты, до ума не доведя. Я считаю, у нас есть главное министерство, отвечающее за развитие сельского хозяйства, за сельские территории, за все, что там происходит", — сказала она.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поддержал эту инициативу. "Валентина Ивановна, обязательно отработаем и не возражаем. Конечно, это даст определенное общее понимание тому, как должны развиваться сельские территории", — сказал министр.

По его словам, за два года мероприятия госпрограммы охватили 8 миллионов человек в 6,5 тысячи населенных пунктах: например, в 570 населенных пунктах построено и модернизировано 183 школы, 94 детских сада, 90 объектов здравоохранения, 170 спортивных объектов, 290 культурных учреждений. В текущем году финансируется 126 проектов в 49 регионах, за счет чего появится еще более 200 социальных объектов.