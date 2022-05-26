МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. "Единая Россия" предлагает создать особую экономическую зону в Донбассе, заявил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Кабмин создал штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины

"Мы предлагаем отработать возможность создания особой экономической зоны на территории Донбасса", — сообщил он на форуме ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности" — "Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями".

Кроме того, партия предлагает:

обеспечить возврата определенной доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов;

радикально упростить процедуру проверки грузов на границе РФ и Донбасса;

организовать перевалочные хабы в Ростове, Крыму;

развивать банковскую сеть Донбасса;

запустить спецпрограммы кредитования ДНР и ЛНР;

дать налоговые льготы предприятиям, открывающим свои филиалы на Донбассе.

"Необходимо в кратчайшие сроки сформировать номенклатуру товаров, производимых на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Херсона, Запорожья, что востребовано для восстановления собственной инфраструктуры, внутреннего потребления, а что может поставляться на российский рынок. При этом максимально упростить сертификацию таких товаров, освободить их от уплаты НДС и таможенных пошлин", — сказал Турчак.

Кроме того, "Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства, отметил секретарь генсовета партии. По его словам, обязательства по шефству над освобожденными территориями Украины на себя уже взяли Москва, Московская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская области, многие другие российские регионы.