МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Осенью в России может произойти новая ротация в губернаторском корпусе, следует из рейтинга влияния губернаторов, который составило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам мая. Об этом сообщают "Известия". Fox News: Байдена может ждать досрочная отставка

В частности, в материалах исследования указывается, что "в случае очень значительных проблем в текущей деятельности глав регионов, резонансных антикоррупционных расследований или пакетных перестановок нельзя полностью исключать ротаций и в летний период. Тем не менее более ожидаемо проведение ротаций в конце сентября — октябре 2022-го и в первые месяцы 2023 года", — говорится в исследовании.

Среди главных факторов ротаций в АПЭК отмечают истечение полномочий до единого дня голосования, частое упоминание в новостях о внутриэлитных конфликтах или масштабные информационные атаки.

По оценкам агентства, в первую очередь под перечисленные критерии подпадают губернаторы Хакасии Валентин Коновалов (85 место в рейтинге), Коми Владимир Уйба (84), Орловской области Андрей Клычков (83), Оренбургской области Денис Паслер (58), Красноярского края Александр Усс (22).

По словам главы АПЭК Дмитрия Орлова, у каждого из этих губернаторов есть показатели устойчивости, но их перевешивают факторы, ведущие к отставке.