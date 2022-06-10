МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минсельхозу необходимо усилить контроль над бюджетной дисциплиной в регионах, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки исполнения бюджета в сфере сельского хозяйства и рыболовства в 2021 году. Минсельхоз повысил пошлину на вывоз подсолнечного масла в июле

"Ведомству необходимо усилить контроль над бюджетной дисциплиной в регионах. Также нужно предусмотреть механизм приоритетного финансирования тех субъектов, которые обеспечивают полное и своевременное доведение господдержки до аграриев", — говорится в материалах Счетной палаты.

Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета в 2021 году Минсельхозом, а также подведомственными ему Россельхознадзором и Росрыболовством пришла к выводу, что все три ведомства перевыполнили прогноз по доходам: Минсельхоз — в 11,8 раза, его доходы в отчетном периоде составили 2,3 миллиарда рублей, Росрыболовство — почти в 3 раза (доход 8,4 миллиарда рублей), Россельхознадзор – на 1,2% от плана, получив миллиард рублей.

Между тем проверка показала, что объем неисполненных бюджетных ассигнований в Минсельхозе "впервые за два года увеличился почти в 3 раза и составил 2,6 миллиарда рублей". Счетная палата считает, что эта ситуация прежде всего связана с неполным исполнением регионами межбюджетных трансфертов, рекомендуя министерству усилить там контроль за бюджетной дисциплиной. Правительство подготовит проект новой конструкции бюджетных правил

Аудитор отмечает сокращение за год количества объектов незавершенного строительства в Минсельхозе и Россельхознадзоре, тогда как в Росрыболовстве этот показатель остается неизменным с 2017 года. "Из 14 объектов, запланированных на 2021 год по всем ведомствам, в эксплуатацию введены только шесть. Причина – невыполнение подрядчиками контрактных обязательств", — говорится в сообщении. Не все показатели достигнуты и по госпрограмме развития сельского хозяйства, за которую отвечает Минсельхоз: из 154 целевых индикаторов в отчетном периоде не реализовано 27.

Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки в Росрыболовстве, связаны с ведением бухучета (6,5 миллиарда рублей). В свою очередь, из 19 обнаруженных в Минсельхозе нарушений и недостатков (всего на 845,9 миллиона рублей) чуть больше 40% пришлось на бюджетный учет.

"Проверка также выявила нарушения при ведении госзакупок, предоставлении субсидий на выполнение госзадания и иных межбюджетных трансфертов на компенсацию ущерба от ЧС. Последнее нарушение связано с несовершенством действующих правил предоставления средств, а связи с чем Счетная палата предложила правительству их скорректировать", — говорится в сообщении.