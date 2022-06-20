МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Для жителей Красноярского края создадут уникальную единую карту жителя Енисейской Сибири. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали губернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

Карта жителя Енисейской Сибири будет создана на базе национальной платежной карты. Документ предусматривает и технологическую поддержку этого проекта со стороны платежной системы "Мир". Преимущества карты "Енисейская Сибирь" будут доступны всем жителям региона.

"Единая карта "Енисейская Сибирь" — очередной шаг на пути цифровизации, который призван повысить качество жизни наших земляков. Карта станет умным универсальным электронным ключом к современным сервисам и услугам. На одном электронном носителе будут объединены возможности банковской, скидочной и бонусной карт. Жители края получат удобный многофункциональный инструмент, станет проще предоставлять необходимые социальные сервисы. Соглашение с платежной системой "Мир" поможет внедрению карты на территории края, будет способствовать развитию информационно-платежных услуг", — прокомментировал губернатор региона этот документ.

В свою очередь генеральный директор платежной системы "Мир" отметил, что новый продукт направлен в первую очередь на цифровую трансформацию социальной сферы и образования сибирского региона.

"Планируется, что на единую карту жители Красноярского края смогут получать меры социальной поддержки, включая региональные выплаты, а также пользоваться льготным проездом в транспорте. Кроме того, обучающиеся смогут применять карту жителя для прохода в образовательные учреждения и оплачивать питание в школах с учетом льгот. Жителям региона также будут доступны скидки при оплате покупок в местных магазинах, благодаря использованию программы лояльности платежной системы "Мир", — добавил Комлев.

Поэтапное внедрение единой карты, которое проводится в рамках Стратегии цифровой трансформации региона и реализации нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации", запланировано на 2022-2023 годы.