МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. На встрече президента России Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андреем Чибисом одним из ключевых принятых решений стал вопрос газификации региона.

Глава сообщил глава региона, мазутозависимость негативно сказывается на размере коммунальных платежей местных жителей.

"У нас отопительный период — девять месяцев в году. И несмотря на то, что у нас один из самых высоких платежей и тарифов, при той стоимости мазута, которая была в эту зиму, мы вынуждены были заложить десять миллиардов рублей из тех дополнительных доходов, которые получили, для того, чтобы компенсировать межтарифную разницу. Эти деньги могли бы направить на дороги, школы, больницы, детские сады. Газификация позволит снизить до 30 процентов платежи населения", — рассказал Чибис президенту.

"Необходимо уйти от мазутозависимости", — подчеркнул Путин.

Вопрос газификации Мурманской области от ресурсной базы Единой системы газоснабжения за счет строительства магистрального газопровода "Волхов — Мурманск" был признан целесообразным. Предложения правительства региона получили поддержку президента и отданы в качестве поручения председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру.

Газификация Мурманской области позволит повысить конкурентоспособность местного бизнеса; организовать полный цикл переработки добываемых полезных ископаемых; создать 20 тысяч новых рабочих мест и привлечь порядка 400 млрд руб. в качестве инвестиций.