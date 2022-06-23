Власти Новосибирской области хотят использовать активы IKEA и Coca-Cola
Замгубернатора Новосибирской области заявил о возможности использовать активы IKEA и Coca-Cola
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов заявил о желании властей регона использовать активы уходящих с рынка IKEA и Coca-Cola, заявил по видеосвязи во время.
"Губернатор (Новосибирской области — ред) дал персональные поручения министерству промышленности региона проанализировать работу предприятий (IKEA и Coca-Cola — ред) с точки зрения перспективы и возможностей использования (их — ред) базы", — отметил Нелюбов в ходе совещания с замгенпрокурора России Дмитрием Демешиным.
https://1prime.ru/regions/20220623/837273937.html
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