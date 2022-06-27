МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Антироссийские санкции США и ЕС затронули в том числе и компании, занимающиеся переработкой полимеров. Производство осложнилось недоступностью европейского сырья, импортных красок, клея и других компонентов. Что касается цен на расходные материалы, то на внутреннем рынке они выросли. Значительно осложнилась логистика: старые связи перестали работать, а на отладку новых нужно время и деньги. Расходы компаний-переработчиков резко возросли, а выход на новые рынки сбыта — осложнился. Агентство "Прайм" разбиралось, как отрасли сохранить цепочку производства в новых условиях, и кто сможет помочь переработчикам.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ

Продукцию из полимеров используют буквально во всех отраслях — в упаковке, при производстве стройматериалов, дорожном покрытии и даже в медицинских изделиях. Несмотря на развитую в России индустрию по производству полимеров, часть переработчиков работала не только с отечественным, но и с импортным сырьем. Но в условиях санкций компании столкнулись со сложностями с покупкой иностранного сырья: она стала дороже, доставка в страну стала сложнее или прекратилась вовсе. Это потребовало срочного поиска замены на внутреннем рынке, но произвольно заменить одного поставщика на другого невозможно.

Подбор альтернативного сырья — длительный и сложный процесс. Технологам необходимо, чтобы новая марка совпадала по целому ряду характеристик и подходила для работы на имеющемся оборудовании. В противном случае придется менять весь технологический процесс. Однако российские производители сырья оперативно предлагают импортозамещающие марки полимеров, в том числе беря на себя их адаптацию для конкретных заказчиков.

Отсутствие отдельных компонентов тоже стало серьезным вызовом. Например, производителям упаковки больше недоступны европейские краски. Это значит, что потребуется упрощать дизайн и заново настраивать оборудование под компоненты с азиатских рынков. Также российские производители не могут купить европейский клей, а на закупку другого, например, в Индии, требуется время, не говоря уже о налаживании контакта с новым производителем.

Все эти факторы ставят под угрозу остановку производства изделий из пластмассы. Производители столкнулись с неожиданными расходами, так как им приходится многое менять в производственном процессе. Отдельной строкой — сильно возросшая в цене логистическая составляющая. При этом рост затрат в определенной мере компенсируется за счет укрепления рубля: импортные компоненты стали доступнее. Но на этом фоне ставки по кредитам в существующих экономических условиях выросли. У переработчиков полимеров, как и у других компаний, нет доступа к дешевым займам, которые бы позволяли закупать ингредиенты.

"Производители труб, как и представители других отраслей экономики, сейчас нуждаются в поддержке. В первую очередь, вопрос касается кредитных оборотных средств, за счет которых практически все развивали производство, сбыт. Эти средства необходимы, так как закупка любого сырья и оборудования всегда идет по предоплате, а продажа продукции по постоплате и часто с отсрочкой — возникают кассовые разрывы", — прокомментировал ситуацию генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко.

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

В правительстве уже разработаны меры поддержки переработчиков. В частности, 17 марта вступили в силу правительственные правила о льготных кредитах на пополнение оборотных средств для промышленных и торговых системообразующих организаций и их групп. В конце мая кабмин выделил более 37 млрд рублей на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Стоимость кредита будет рассчитываться по следующей формуле: 30% от ключевой ставки плюс 3 процентных пункта. Такая мера позволит обеспечить предприятия досрочным льготным финансированием, и помочь им приобрести необходимые сырье, комплектующие и оборудование.

О необходимости поддержки бизнеса говорил и президент страны Владимир Путин на ПМЭФ. "Нам важно в целом повышать доступность долгосрочных финансовых ресурсов, кредита для экономики. Уже в ближайшее время акцент в поддержке деловой активности должен смещаться от мер бюджетного стимулирования к механизмам рыночного банковского кредитования", — отметил Путин.

Также государство предлагает переработчикам помощь в работе с иностранными поставщиками компонентов. Найти новых производителей необходимых материалов и наладить с ними взаимодействие не так просто, особенно небольшим компаниями. Объем закупки играет роль, и заказать из далеких азиатских стран небольшую партию того же клея — невыгодно. Даже если поставщик и согласится отправить скромные объемы, поставка не будет находиться в приоритете, а подходящего транспорта для нее, возможно, придется ждать очень долго.

Чтобы решить эти проблемы, в рамках межведомственных групп при Минпромторге собирают запросы переработчиков на подбор аналогов для печати, растворителей, клеев и других компонентов. В министерстве работают над формированием единого закупочного подхода.

Что касается новых предприятий, то в Калужской области к лету 2023 года планируют построить завод меловых наполнителей для полимеров. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о планах запустить в регионе производство полиэтилентерефталатной БОПЭТ-пленки, которая широко применяется для изготовления упаковки. "Конкретные сроки пока назвать сложно, потому что заводу европейские партнеры отказали в поставке оборудования. Просто не стали выполнять свои обязательства без объяснения причин", — сказал губернатор.

ВЫХОД НА ЭКСПОРТ

Не менее важен и вопрос экспорта российских товаров. Сейчас переработчикам необходимо искать новых иностранных покупателей, не смотря на возникающие сложности практически на всех этапах: нужно заново выстроить логистику, освоиться в условиях ограничений международных расчетов, разобраться с особенностями национального рынка конкретной страны.

Стать экспортерами российским компаниям помогают государственные программы, но для компаний малого и среднего сегмента даже с учетом поддержки задача остается сложной. Тут на помощь готово прийти не только государство, но и крупный бизнес.

Так, например, в Сибуре есть целая программа для поддержки переработчиков, выходящих на международную арену, — "Экспортный форсаж". Она предполагает специальные коммерческие условия на сырье для произведенной из него и экспортируемой продукции, помогающие переработчикам конкурировать с локальными игроками. Условия определяются индивидуально и зависят от котировки целевого рынка, а стоимость сырья в структуре готового продукта будет сопоставима со стоимостью сырья на рынке той страны, куда направлен экспорт. Также в холдинге могут компенсировать часть затрат переработчиков на логистику. С помощью этих мер поддержки переработчики могут не опасаться, что ввозные пошлины на их продукцию лишат их прибыли.

Чтобы получить помощь, покупателям сырья нужно будет подтвердить, что они действительно произвели продукцию и продали ее на конкретном зарубежном рынке.

А если переработчики будут готовы расширять производственные мощности, то они смогут рассчитывать еще и на специальные условия, предоставляемые под обязательства инвестировать в производство.

"Перенаправление экспорта с Европы на Азию и развитие поставок в Китай — важная задача. Понятно, что существующих транспортных возможностей недостаточно для роста объемов, поскольку в этом направлении заинтересованы угольщики, металлурги, нефтяники. Поэтому, конечно, необходимо развитие, в том числе, Северного морского пути", — прокомментировал ситуацию аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.

Об этом говорят и переработчики. Так, например, Союз переработчиков пластмасс (СПП) выступает за улучшение логистики с Китаем, в частности, использование Северного морского пути для доставки грузов из азиатских стран и за увеличение числа контейнеров.

Ситуация в отрасли остается непростой, и очевидно, что мер от отдельных производителей сырья недостаточно. Важно, чтобы государственная поддержка отрасли продолжилась и расширялась, так как от переработки полимеров зависит множество других отраслей экономики.