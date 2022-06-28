МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. 2022 год для Амурской области, как и для всей России, ставит новые сложные условия. На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал агентству "Прайм" о том, как регион проходит адаптацию к новым условиям, о программах поддержки населения и бизнеса и о планах на будущее.

- Василий Александрович, как изменилась работа правительства Амурской области в условиях новой экономической ситуации?

— К работе в условиях новой экономической ситуации мы подошли комплексно. В первую очередь, разработали план антикризисных мероприятий на 2022 год. Он состоит из 11 разделов, куда входят около 100 различных мер поддержки. План затрагивает все направления, начиная от развития экономики, заканчивая социальным блоком. По каждому из направлений созданы рабочие группы, на которых регулярно обсуждается текущая ситуация и принимаются решения о введении новых механизмов поддержки.

Так, в тесном контакте находимся с представителями бизнес-сообщества. По инициативе предпринимателей за короткий период времени были введены налоговые льготы, субсидии по разным направлениям, льготы и отсрочки по арендной плате на государственное и муниципальное имущество, специализированные кредитные программы и так далее.

Постоянно проводится комплексная оценка рисков и последствий для региональной экономики от введения санкций. По результатам мониторинга удалось стабилизировать спрос населения. Организации оптовой и розничной торговли работают в штатном режиме, дефицита продукции не наблюдается.

Для стабилизации ценовой ситуации в регионе и поддержки региональных товаропроизводителей с апреля этого года запустили акцию "Покупайте Амурское". Её суть заключается в том, что местные товары в магазинах-участниках акции отмечаются специальным брендом "Сделано в Амурской области". С одной стороны, это дает поддержку региональным производителям, с другой — помогает обеспечивать население качественными продуктами питания местного производства. На сегодняшний день бренд "Сделано в Амурской области" можно встретить в 356 магазинах и супермаркетах, расположенных в 23 муниципалитетах области. Отдельно с торговыми сетями и региональными производителями достигнута договоренность о заморозке до конца года предельной стоимости на 46 позиций социально значимых продуктов питания. К ним относятся отдельные виды мясной и молочной продукции, яйца, крупы, соевое масло и овощи.

Особое внимание уделяется и вопросам импортозамещения. Здесь также реализуется большой комплекс мероприятий. Например, расширены возможности работы Фонда развития Амурской области, который может предоставить промышленным предприятиям займы от 5 до 67 миллионов рублей по льготной ставке от 1 до 3% годовых на срок до 5 лет.

Производителям продуктов питания предусмотрены гранты до 3 миллионов рублей на приобретение оборудования и комплектующих, первоначальный взнос по лизингу и покупку программного обеспечения. Сформирован перечень импортируемой продукции, также подключаем предприятия к площадке "Сервис импортозамещения".

Отмечу, что в соседнем с Благовещенском китайском городе Хэйхэ открыто представительство Торгово-промышленной палаты Амурской области. Офис поможет оперативнее организовывать взаимодействие с китайскими партнёрами для наращивания темпов импортозамещения. Активная работа в этом направлении также ведется с белорусскими партнёрами.

— Какие успехи, по вашей оценке, уже достигнуты?— Уже сейчас можно сказать, что своевременно принятые меры по поддержке отраслей экономики позволили обеспечить стабильность в регионе, хотя расслабляться, безусловно, рано.

По основным макроэкономическим показателям за первые 5 месяцев текущего года наблюдается положительная динамика. Так, индекс промышленного производства составляет 108,1%. Сохраняются темпы роста заработной платы — рост 111,2%, денежных доходов населения — рост 101,4%, инвестиций в основной капитал — рост 101,9%.

Все крупные стройки области идут в графике. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,2%, это самый низкий показатель за последние 10 лет.

Благодаря нашей работе по расширению логистических возможностей региона, в частности, запуску движения по новому международному автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ, сняты ограничения по перевозке импортно-экспортных грузов. Таким образом, в текущих экономических условиях мы выстраиваем новые транспортно-логистические связи, формируем коридоры. Сейчас это приобретает новое значение, так как грузовые потоки разворачиваются на Восток.

- Какие сферы экономики Приамурья лучше адаптируются к новым условиям, а какие нуждаются в поддержке?

— Экономика нашего региона ориентирована в основном на внутренний рынок и рынки стран АТР. Для нас в условиях санкций является преимуществом наше уникальное географическое положение и наличие трансграничной инфраструктуры.

Актуальным является вопрос импортозамещения и продовольственной безопасности.

В сельском хозяйстве мы делаем ставку на увеличение объемов производства сельхоз продукции и сельхозпереработку, повышения самообеспеченности региона молоком и овощами собственного производства.

Поддерживаем производителей, которые покупают отечественную сельхоз. технику. Благодаря такой политике, сегодня 90% наших сельхозмашин — российского производства. Поэтому больших сложностей с запчастями у наших аграриев нет.

В обрабатывающих производствах также отмечается стабильность. Ограничительные меры не повлияли на пищевую промышленность, которая занимает наибольший удельный вес в обрабатывающих производствах — 70%, так как при производстве пищевой продукции используется местное сырье.

Предприятия машиностроительного комплекса работают в прежнем режиме, так как при производстве продукции в основном применяются отечественные комплектующие.

Благодаря реализации крупнейших инвестиционных проектов развивается новая для нас газохимическая отрасль, формируется газохимический кластер, определен перечень потенциальных проектов.

В туризме ещё с началом пандемии переориентировались на развитие внутреннего и въездного туризма. В приоритете промышленный туризм с посещением крупных построенных и строящихся промышленных объектов. Этой сфере мы уделяем особое внимание, действует ряд налоговых преференций. Создается новая масштабная туристическая инфраструктура. В первую очередь речь идет туристском пространстве "Золотая миля", якорным проектом которого является первая в мире трансграничная канатная дорога через реку Амур.

Строительная отрасль также подстраивается под сложившиеся условия. Наша задача не допустить необоснованного завышения стоимости на жилье. Мы своевременно наладили новые логистические цепочки по поставке стройматериалов, создали благоприятные условия для развития предприятий строительной отрасли. Сегодня на территории области работают заводы по производству кирпича, блоков, созданы предприятия по производству бетона. Все крупные стройки на сегодня реализуются в графике. Замещаем иностранную рабочую силу внутренними ресурсами.

- Какие меры поддержки бизнеса уже задействованы? Можно ли уже оценить эффект?

— В Приамурье действует широкий спектр региональных мер, направленных на поддержку местного бизнеса. В 2021 были продолжены все меры поддержки, разработанные в 2020 году, для того, чтобы облегчить жизнь предпринимателям в период пандемии. На реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в этом году выделено более 162 млн. рублей. Всего за 4 года на поддержку бизнеса направлено 1,6 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.

С начала марта Правительством области совместно с деловыми объединениями и предпринимательским сообществом запущены два пакета антикризисных мер поддержки.

В частности, Центр кредитной поддержки предпринимательства области запустил три новые программы льготного кредитования. До 5 миллионов рублей по ставкам от 3 до 7% годовых смогут получить бизнесмены в сфере IT, обрабатывающих производств, а также те, кто сейчас налаживает новые логистические цепочки в поставках продукции взамен утраченных из-за санкционных мер.

Расширяются возможности гарантийной поддержки. Если ранее обеспечение по кредитам до 70% было доступно представителям 11 видов деятельности, то теперь же в перечень приоритетных отраслей вошли IT-сфера, грузоперевозки и социальное предпринимательство. Также действует спецпрограмма для реализации инвестиционных проектов, которая позволяет рассчитывать на рассрочку по уплате вознаграждения на весь период кредитования.

Кроме того, в регионе проработали новую меру поддержки для МСП, которые производят продукты питания. Им будут выделены гранты в размере до 3 миллионов рублей, которые можно использовать на приобретение оборудования и комплектующих, первоначальный взнос по лизингу и покупку программного обеспечения. Основным условием предоставления гранта станет сохранение численности работников и уровня зарплаты. На эти цели дополнительно заложили более 52 миллионов рублей.

По нарастающей идёт спрос предпринимателей на услуги центра "Мой бизнес". В значительной степени это связано с работой регионального Центра кредитной поддержки предпринимательства, который в период роста ключевой ставки ЦБ зафиксировал условия по займам для бизнеса и самозанятых в диапазоне от 1 до 9,5% годовых. Запрос на заёмные средства из-за этого, безусловно, увеличился. Фактически ставки ЦКПП сейчас являются самыми минимальными для предпринимателей на рынке кредитования. Количество заявок в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло почти в 2 раза. По льготным ставкам с начала года на развитие бизнес в Амурской области получил свыше 140 миллионов рублей, а общая сумма оказанной поддержки за три года работы ЦКПП превысила 700 миллионов рублей. Чтобы покрыть растущие потребности бизнеса, приняли решение докапитализировать ЦКПП из областных средств еще на 57 миллионов рублей.

Ежегодно Правительство области осуществляет практику прямых субсидий. Для более эффективного использования в этом году определили несколько направлений. Получить средства предприниматели и самозанятые смогут, в том числе, на ремонт помещений, покупку оборудования, уплату процентов по кредитам, первоначальный взнос по лизинговым платежам и т.д. Направления поддержки каждый муниципалитет выбирает самостоятельно и в большинстве из них прием заявок уже ведут местные администрации. Порядка 65 первых заявок на 12 миллионов рублей уже одобрены экспертными комиссиями.

Кроме этого, в 2022 году предусмотрены налоговые льготы по спецрежимам. Так, стоимость "патента" вполовину снижена для предприятий в сфере спорта, общественного питания и экскурсионных услуг. Пониженные ставки 1 и 5% вместо 6 и 15% по "упрощенке" действуют для 12 видов деятельности. В их числе — общепит, пассажирские перевозки, туризм, спорт, культура, социальное предпринимательство и др. Для впервые зарегистрированных предпринимателей на УСН и ПСН продолжат действовать налоговые каникулы.

В целом, лучше всего об эффективности комплекса мер поддержки говорят цифры. Предпринимательскую деятельность сегодня ведут 37 тысяч субъектов МСП. Растет доля самозанятых, которая на сегодняшний день составляет 16,6 тысяч человек. Буквально за два последних месяца их число увеличилось на 1,5 тысячи. Также выросло и количество занятых в сфере МСП. У предпринимателей работает порядка 113 тысяч амурчан или треть всех работающих жителей области.

- В условиях развития параллельного импорта налаженные логистические связи Амурской области с Китаем важны как никогда. Как вы намерены использовать это преимущество?

— В текущих условиях мы стремимся продвигать Амурскую область как новый транспортно-логистический центр международной торговли. С 10 июня запущено движение грузового транспорта по пограничному автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ, первому мосту между Россией и Китаем.

Продолжением развития проекта является создание необходимой инфраструктуры возле моста. Реализуется проект по строительству таможенно-логистического терминала, уже действует первая очередь нового терминала для оказания комплекса транспортно-логистических услуг участникам ВЭД, планируется реализация второй очереди и проекта Сухого порта Благовещенск — логистического центра, увязывающего данный автомобильный мост с железнодорожной инфраструктурой России.

Строительство моста и сопутствующей инфраструктуры изначально было ориентировано на создание нового удобного транспортного коридора между Россией и Китаем с возможным выходом в другие страны АТР через территорию КНР, и сейчас это стало особенно актуальным.

Расширение сотрудничества с Китаем в сфере торговли, с использованием имеющейся и перспективной транспортно-логистической инфраструктуры является важным направлением экономического развития региона. При этом мы уделяем внимание также наращиванию международного сотрудничества в сферах промышленности, газохимии, гуманитарной сфере для комплексного развития региона.

- Будут ли строиться новые мосты через Амур, чтобы дополнить существующие?

— У двух мощных держав — России и Китая есть все предпосылки и соответствующие возможности для развития логистических коридоров. На территории Амурской области есть точки роста, которые могут быть интересны нашим российским и китайским партнерам.

Регион является транспортным транзитным центром Дальнего Востока. Уникальное положение создает предпосылки для развития целого ряда отраслей экономики. Опорные точки роста амурской экономики — это не только базовые отрасли — развитие сельского хозяйства, добыча и переработка полезных ископаемых, транспорт и энергетика, но и перспективные — логистика, промышленность и газохимия.

Ключевые проекты — мост, канатная дорога, модернизирующийся аэропорт и таможенно-логистический терминал формируют опорный транспортный каркас области, или логистический хаб.

Еще один перспективный проект в сфере развития приграничной инфраструктуры — создание железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (РФ) — Мохэ (КНР).

Такая локализация проекта объясняется выгодным географическим положением — близостью российского села Джалинда к Транссибу и к существенной грузовой базе и новым месторождениям полезных ископаемых Амурской области, Республики Саха (Якутия), продукция которых (каменный и коксующийся уголь, железорудный, титано-магнетитовый, ильменитовый, медный, апатитовый концентраты, метанол) в значительной степени ориентирована на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь в КНР. Предварительная оценка грузовой базы — более 20 тонн в год. Новый транспортный коридор сократит расстояние экспортных перевозок с севера области и юга Якутии на 2,5 тыс. км., снизит нагрузку на Транссиб, БАМ и порты Хабаровского и Приморского краев.

Проект сложный, в настоящее время находится в стадии проработки первичной экономической модели. Но заинтересованность партнеров из других регионов есть.

Таким образом, только на примере Амурской области мы видим большие возможности для формирования новых логистических коридоров с КНР в привязке к точкам экономического роста.

- В какой стадии строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхе?

— Проект канатной дороги очень амбициозный и сложный, в мире такого больше нет. Напомню, что канатная дорога через реку Амур — первая в мире канатная дорога между городами двух разных стран. Она свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну круглогодично и с комфортом можно будет всего за несколько минут.

Уже выполнены работы по устройству буронабивных свай для станции и линейной опоры канатной дороги и фундаментной плиты пассажирского терминала. На 95 % готовы вертикальные железобетонные конструкции подземной части терминала. Монолитные пилоны установлены до отметок 6,4 м и 13,7 м. В следующем месяце начнется монтаж металлического каркаса первого этажа основного здания терминала.

Конечно, в процессе работы у инвесторов, реализующих такие проекты, возникают вполне понятные сложности и вопросы по поставкам оборудования, техники, комплектующих, расчетам с иностранными контрагентами и так далее. Но все эти вопросы системно рассматриваются и решаются на федеральном и региональном уровнях, прорабатываются новые механизмы поддержки. Нахожусь в постоянном — 24/7 взаимодействии с такими ключевыми инвесторами.

- Как регион оценивает свои инвестиционные перспективы? Российских или зарубежных, в первую очередь, китайских? Что происходит с проектами государственно-частного партнерства?

— Привлечение инвестиций является одним из ключевых векторов в развитии экономики региона и свои инвестиционные перспективы здесь оцениваем достаточно высоко. Фактический объем вложенных средств от реализации инвестпроектов в прошлом году превысил 400 миллиардов рублей. Большая часть из них приходится на крупнейшие проекты Амурского ГПЗ и Амурского ГХК. Увеличиваются вложения в проекты транспортной инфраструктуры. В прошлом году эта сумма составила 55 миллиардов рублей, которые вложены в строительство моста через Зею, аэропорта и взлетно-посадочной полосы в Благовещенске, реконструкцию объектов железной дороги, строительство и ремонт автодорог. Кроме того, в прошлом году создана первая очередь логистического терминала в предмостовой зоне международного автомобильного моста. Идет строительство канатной дороги через Амур.

У нас функционирует вся необходимая инфраструктура для сопровождения инвесторов в режиме «одного окна», разработаны уникальные меры поддержки на региональном уровне. Комплексную работу в этом направлении с 2015 года совершенствуем и систематизируем в рамках Национального рейтинга состояния инвестклимата. Масштабные инвестиционные проекты за последнее время стали одним из ключевых драйверов роста Амурской области. С их помощью создаются тысячи новых рабочих мест, модернизируется прилегающая социальная и транспортная инфраструктура, а также увеличивается бюджет региона через налоговые отчисления. Поэтому созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций продолжим уделять самое пристальное внимание.

В 2021 году внесены важные для инвесторов изменения в региональное законодательство. Обеспечены гарантии неизменности оказания государственной поддержки при реализации инвестпроектов. Инвесторам предоставляются льготы по арендной плате за земельные участки государственной или муниципальной собственности, субсидии на возмещение части затрат на инженерную инфраструктуру, на приобретение оборудования и другие расходы.

Мы ведем диалог с бизнесом и стараемся идти навстречу. В качестве подтверждения этих слов могу привести результаты объявленного на ПМЭФ-2022 Национального рейтинга состояния инвестклимата. Амурская область по итогам 2021 года сохранила позиции в ТОПе регионов с благоприятными условиями для ведения бизнеса, заняв 15 строчку Нацрейтинга.

Государственно-частное партнерство — еще один эффективный инструмент привлечения инвестиций. В прошлом году мы заключили 33 концессионных соглашения на 9 миллиардов рублей. Самые значимые — это строительство международного терминала аэропорта Благовещенска и модернизация городского освещения в областной столице.

Сегодня портфель проектов ГЧП составляет 20 объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры с объемом инвестиций порядка 47 млрд. рублей.

Ведем переговоры с инвесторами по строительству в Благовещенске детской поликлиники и школы на 1200 мест. В Свободном работаем над несколькими крупными проектами в коммунальной сфере и сфере обращения с отходами.

Также планируем использовать механизм ГЧП для строительства четырех новых путепроводов общей стоимостью более 11 миллиардов рублей.



- Как вы оцениваете интерес бизнеса к созданным в регионе территориям опережающего развития (ТОР)?

— В области успешно работают три территории опережающего развития: ТОР «Свободный», ТОР «Белогорск» и ТОР «Приамурская».

Количество резидентов территорий опережающего развития в Приамурье ежегодно растет. Данный статус в настоящее время имеют 40 российских и зарубежных компаний. Выполнение всех проектов резидентами ТОР позволит привлечь в область к 2025 году порядка 1 триллиона 800 миллиардов рублей инвестиций. Планируется, что появятся около 7 тысяч новых рабочих мест, более 4 тысяч из которых уже создано к началу текущего года.

Динамика прироста — хорошая. В прошлом году число увеличилось на шесть резидентов, а за первые 6 месяцев этого года — на 5 новых компаний. В их числе — проекты трансграничной канатной дороги между Благовещенском (РФ) и Хэйхэ (КНР), таможенно-логистический терминал в зоне трансграничного моста через реку Амур, склады для хранения зерна и овощей, комплекс по производству железобетонных изделий в Новобурейске, цех по производству арболитовых блоков на инвестплощадке «Ровное» и др.

Безусловно, наибольшая доля инвесторов — это российские федеральные и региональные компании. Однако, интерес есть и у иностранных предприятий, в первую очередь — компаний из Китая.

- Как отражается на экономике и жизни региона функционирование газопровода "Сила Сибири"?

— Газопровод «Сила Сибири» открыл возможности для газификации области. В сентябре 2020 года мы с «Газпромом» подписали региональную программу газификации, рассчитанную до 2025 года. Согласно обязательствам, мы должны подготовить в регионе к приему природного газа 13 объектов, из них шесть в сфере жилищно-коммунального хозяйства и еще семь — промышленные предприятия. Также будет построено 20 км внутригородских газораспределительных сетей.

На данный момент у нас уже переведена на газ котельная в ЗАТО Циолковский; в январе этого года запущена в работу котельная в Свободном, в микрорайоне, где проживают работники Амурского газоперерабатывающего завода.

Сейчас в активной фазе строительство еще двух котельных в Свободном. Мы планируем ввести их в эксплуатацию до начала отопительного сезона 2022-2023. Для этого в июле планируем завершить прокладку 11,5 километров уличных газораспределительных сетей.

Кроме этого, в этом году заключены два крупных контракта на строительство котельных в Благовещенске для обеспечения тепловой энергией микрорайон перспективной жилой застройки (500 тыс.м.кв) и в Белогорске, где котельная будет работать на сжиженном природном газе. Объекты планируется запустить к началу отопительного сезона 2023-2024.

Учитывая, что строительство внутригородских сетей идет поэтапно, то и промышленные предприятия в городах Благовещенск, Свободный будут подключаться к сетям по очереди. Работа с предприятиями по предварительной подготовке к приему газа ведется активно, руководители заинтересованы в переводе собственных производств на более экологичный вид топлива.

Могу сказать, что мы обеспечиваем взятые на себя обязательства, при этом некоторые объекты планируем ввести в эксплуатацию ранее установленного срока.

Безусловно, мероприятия по газификации дорогостоящие. На них уже выделено более 2,5 миллиардов рублей, в основном из регионального бюджета.

- Какие меры по поддержке населения вы задействуете? Как они влияют на ситуацию с безработицей и миграцией?

— Что касается ситуации на рынке труда, то к настоящему времени она существенно не ухудшилась. По сравнению с началом года численность зарегистрированных безработных сократилась более чем на 600 человек. На учете в центре занятости состоит 5,6 тысяч человек. Сокращение связано, прежде всего, с теми возможностями, которые предоставляются гражданам, потерявшим и ищущим работу.

В текущем году трудоустроено более 3,6 тысяч человек, зарегистрировали свою предпринимательскую деятельность 42 безработных гражданина и получили единовременную финансовую помощь в размере 145,5 тысяч рублей. Прошли обучение 218 безработных, больше половины из которых уже трудоустроены. Изъявили желание повысить свои профессиональные компетенции и пройти профессиональное обучение в рамках национальное проекта «Демография» 2203 человека, уже приступили к обучению 444 гражданина.

В регионе на данный момент открыто свыше 40 тысяч вакансий, из которых по рабочим профессиям почти 30 тысяч.

С целью поддержки работодателей области утверждены меры по субсидированию работодателей, организовавших общественные и временные работы для граждан, находящихся под риском увольнения и потерявших работу. На данные мероприятия предусмотрено около 160 миллионов рублей. Эти меры уже получили 92 работодателя, трудоустроившие на временные и общественные работы около 900 граждан.

Предусмотрены меры субсидирования финансовых затрат работодателя на профессиональное обучение работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. На профессиональное обучение работников промышленных предприятий выделено почти 39 миллионов рублей.

Оказывается поддержка работодателям, привлекающим высококвалифицированных работников из других субъектов РФ. В текущем году в рамках Программы по повышению мобильности трудовых ресурсов в область привлечено 14 работников, планируется привлечь еще 60.

Продолжена работа по реализации Государственной программы переселения соотечественников из-за рубежа. В текущем году участниками Программы стали 210 соотечественников, в том числе 13 граждан, прибывших с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Оказаны меры социальной поддержки на общую сумму 1502,5 тысячи рублей.

Кроме этого, с прошлого года жители области могут улучшить свое финансовое положение с помощью социальных контрактов. Деньги выделяются на открытие своего дела, развитие личного подсобного хозяйства или поиск работы. Суть соцконтракта — дать человеку «стартовый капитал», который поможет ему зарабатывать больше в будущем. Активная реализация этого проекта стартовала в 2021 году: было заключено 1996 социальных контрактов на 202,4 миллиона рублей.

Самым популярным направлением, стал соцконтракт, направленный на поиск работы. В его рамках безработные люди могут пройти переобучение, повысить квалификацию. При этом весь период поиска работы они получают поддерживающие выплаты.

На втором по популярности месте оказались соцконтракты на открытие своего дела. Здесь единовременная выплата составляет до 250 000 рублей, плюс оплата стоимости курса обучения навыкам предпринимательской деятельности — до 30 000 рублей. Для получения такого соцконтракта нужно представить бизнес-план с защитой своей идеи, расчётом доходности и ожидаемым сроком окупаемости проекта. Чаще всего амурчане открывали свое дело в сферах «красоты», торговли и ремонтных работ.

До 100 тысяч рублей вправе получить семья, решившая поправить материальное положение за счёт ведения личного подсобного хозяйства. Большая часть таких соцконтрактов, заключенных в 2021 году, предполагали занятия животноводством.

Заявок на получение соцконтрактов становится все больше. И в текущем году специалисты будут отдавать предпочтение проектам, которые действительно нужны в конкретных населенных пунктах. К примеру, во многих небольших городах сейчас не хватает услуг по ремонту автомобилей, обуви, в селах нет печников.

С начала этого года две тысячи амурчан пожелали оформить социальный контракт. Более 500 заявлений на получение соцконтракта поступило только за последний месяц. На сегодняшний день социальные контракты заключили уже порядка 1100 амурчан.