МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Россия и страны Евросоюза в настоящее время не находятся в состоянии войны, но блокировка Калининградской области соседними государствами может привести к нарушению этого баланса, считает американский эксперт Эмма Эшфорд. Об этом она рассказала в беседе с изданием Foreign Policy.

По мнению эксперта, Литва и власти Евросоюза обязаны прекратить свои действия по обострению ситуации для жителей российского региона. Это связано с тем, что грузоперевозки в самую западную точку России относятся к торговле внутри одного государства. Она считает, что не допускать возникновение блокировки Калининградской области изначально должна была власть в Брюсселе. Для этого необходимо было вывести город из санкционного пакета.

"Возможно, <…> Литва не должна создавать специальную лазейку для Калининграда, но кто-то в Брюсселе должен был сделать это", — добавила политолог.

По ее мнению, решение о приостановке грузового транзита не касается торговли с Евросоюзом. Речь идет только о внутрироссийских отношениях.

По мнению собеседницы издания, Россия вынуждена пересекать границы стран ЕС, а не делает это по собственной прихоти.

Она подчеркнула, что страны Запада должны приспособиться к сложившейся реальности в экономике.

"Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но это может измениться" — подытожила специалист.

Напомним, что ранее Литва заявила о прекращении Литовскими железными дорогами транзита по своей территории товаров в Калининградскую область с 18 июня. Речь идет о продукции, попавшей под запрет Евросоюза. Также страны ЕС прекратили пускать в европейские государства грузовой автомобильный транспорт, зарегистрированный на территории РФ. Это решение было вынесено еще в начале апреля этого года, но тогда для транзита грузов в Калининград было сделано исключение. Сейчас Литва объявила запрет на весь грузовой транзит в российский регион, подпадающий под запрет альянса.