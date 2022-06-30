МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Мурманская область вошла в первую десятку российских регионов с высоким индексом качества городской среды, отметил глава региона Андрей Чибис в ходе своего доклада о работе правительства в прошлом году.

Губернатор отметил результаты работы правительства региона, направленной на развитие городской среды. Помимо этого он озвучил планы на ближайшее будущее.

"Говоря о результатах в сфере благоустройства, нельзя не акцентировать внимание на той положительной динамике, которой нам удалось достичь. Очевидно, что наши города, посёлки, областные центры меняются к лучшему! Об этом я регулярно слышу во время общения с жителями самых разных муниципалитетов", — подчеркнул Чибис.

За последние три года была проведена масштабная работа в части реконструкции социальных проектов, благоустройства дворовых территорий и общественных территорий. В частности, на территории области реализованы 9 проектов-победителей и 1 проект-финалист Всероссийского конкурса "Формирование комфортной городской среды". Было установлено 177 детских игровых и спортивных комплексов в области и подключена архитектурно-художественная подсветка на 10 объектах в историческом центре Мурманска.

Большая работа ведётся по модернизации любимых мест отдыха северян. Так, в Кольском Заполярье появилось 6 смотровых площадок в рамках проекта "Мой залив". В 2021 были воплощены в жизнь проекты победителей Всероссийского конкурса и организованы современные, комфортные пространства близ озёр в Заполярном, Кандалакше и Гаджиево, преобразился сквер Космонавтики в Оленегорске, пешеходная улица и Приморская площадь в Североморске. Помимо этого, был завершён 2 этап благоустройства Ленинградской набережной в Мончегорске. 2021 год был отмечен успешным завершением проекта по благоустройству территории от площади Ленина до улицы Кошица в Ковдоре. Поморская набережная в Коле вошла в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства 2021 года. В текущем году работа будет продолжена — планируется реализовать ещё 6 проектов-победителей и 3 — финалистов.

Эта работа вывела Мурманскую область в число лучших в России регионов по результатам индекса качества городской среды. В 2021 году он вырос на 8% по отношению к 2019 году и составил 200 баллов. Доля городов с благоприятной средой выросла на 19 процентных пунктов: из 16 городов региона 12 признаны населенными пунктами, комфортными для проживания.

Особое внимание уделяется организации мест для активного отдыха всех категорий северян. В 2021 году выполнены мероприятия по обустройству 73 объектов детским игровым, спортивным и инклюзивным оборудованием на территории 32 муниципальных образований Мурманской области, в том числе 7 скейт-площадок и памп-трек. В 2022 открыт первый в регионе бетонный скейт-парк площадью 1 000 кв. м. Площадка была высоко оценена не только мурманчанами, но и топовыми райдерами России, которые проводили на ней мастер-класс во время масштабных мероприятий.

С 2021 года в Мурманской области реализуется проект по созданию современных молодёжных пространств, что позволяет усилить возможности муниципальных образований по организации содержательного досуга для подростков, а также по поддержке и развитию проектов юных северян. На данный момент уже 9 пространств начали работу: в Ревде, Апатитах, Коле, Оленегорске, Североморске и Умбе они оформлены в рамках оригинальной региональной концепции "СОПКИ". В Ковдоре, Апатитах и Кандалакше – в рамках концепции "Arctic/Space", разработанной московским дизайн-заводом "Флакон".

В планах региона – открыть ещё 17 креативных и современных площадок для молодёжи до конца текущего года.