МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в будущем с согласия Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в регион. Алиханов: есть ощущение руки США в истории с транзитом в Калининград

По словам губернатора, можно построить параллельные автомобильные и железные дороги, вместе с литовской стороной определить режим их функционирования.

Алиханов уточнил, что речь идет о грузовом движении, но можно рассмотреть и возможность передвижения людей.