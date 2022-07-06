Алиханов рассказал о возможном строительстве дорог в Калининград
Алиханов считает, что можно построить дороги в Калининград с согласия Литвы
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в будущем с согласия Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в регион.
По словам губернатора, можно построить параллельные автомобильные и железные дороги, вместе с литовской стороной определить режим их функционирования.
Алиханов уточнил, что речь идет о грузовом движении, но можно рассмотреть и возможность передвижения людей.
https://1prime.ru/regions/20220706/837393510.html
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