МИНСК, 16 июл — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов заявил, что крымские порты могут использоваться для экспорта белорусских товаров. Путин и Лукашенко обсудили углубление российско-белорусского сотрудничества

"У нас работают с неполной загрузкой шесть портов плюс город Севастополь. При этом они имеют выходы именно в те страны и регионы, где продукция — белорусская и российская — крайне востребована: Ближний Восток, Северная Африка, Южная Азия, Турция. Эта транспортная услуга является частью импортозамещения", — приводит в субботу слова Мурадова белорусское агентство Белта.

По его словам, может быть востребован потенциал полуострова как транзитной черноморской территории, южных морских ворот Союзного государства и Евразийского экономического союза.

Мурадов также предложил белорусам туристическую инфраструктуру Крыма.

"Мы рассчитываем осенью подписать масштабное соглашение о сотрудничестве с Витебской областью (Белоруссии — ред.), заинтересованы в том, чтобы сложить насыщенную палитру взаимовыгодных деловых связей в целом с Беларусью. Готовы сделать для этого все необходимые шаги и будем помнить, что белорусы в числе первых протянули нам руку", — сказал Мурадов. Он добавил, что для развития контактов возможно создание межрегионального делового совета, проведение регулярных бизнес-миссий.