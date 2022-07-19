МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Россияне больше всего хотят во время командировки по стране посетить Калининград, Санкт-Петербург и Владивосток, среди причин: возможность совмещать работу и отдых, культурная жизнь и желание ознакомиться с новым местом, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит экосистему Сбербанка), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование показало отношение россиян к престижу рабочих профессий

"Самым желанным городом для поездок по работе оказался Калининград (51%)… Также около половины опрошенных (47%) с удовольствием поехали бы в командировку в Санкт-Петербург… Замыкающим в тройке лидирующих городов рейтинга оказался Владивосток, 44% опрошенных мечтают о командировке сюда", — выяснили аналитики, проведя исследование в июле текущего года, в котором приняли участие более 3,5 тысячи совершеннолетних россиян из всех регионов страны.

Среди респондентов, проголосовавших за Калининград, 74% никогда не были там и поэтому хотят посетить, 57% — привлекает возможность совмещать работу и отдых в городе, 37% — нравится культурная жизнь и развлечения города. По тем же причинам выбирали и Санкт-Петербург: 60% ценят Северную столицу за возможность совместить работу и досуг, еще столько же никогда там не были, а 41% нравятся культурная составляющая и развлечения.

Желающими командироваться во Владивосток в большинстве случаев (79%) движет любопытство и привлекает незнакомый город, возможность совместить отдых и работу (52%), а также скрытый бизнес-потенциал (32%).

Кроме того, в топ десять желанных городов для поездок по работе вошли Сочи (43%), Казань (40%), Екатеринбург (28%), Краснодар (28%), Нижний Новгород (27%), Москва (25%) и Ростов-на-Дону (23%). Чаще всего в эти города хотят поехать из-за любопытства и интереса к новому городу, возможности совместить работу и отдых, насыщенной культурной жизни и бизнес-потенциала. Аналитики добавили, что "19% отметивших Екатеринбург как интересную точку для командировки выбрали именно этот город, потому что в нем живут близкие люди".

Всего среди опрошенных россиян более половины хотя бы раз бывали в командировках: 48% посещали города в России, 2% отправлялись в служебные поездки за рубеж. И там, и там удалось побывать 11% респондентов. "А 39% опрошенных никогда не выезжали по работе за пределы города проживания", — заключили аналитики.