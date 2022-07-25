МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ лидируют в рейтинге регионов России по численности среднего класса, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. При этом самая малая доля семей среднего класса — в Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Названы страны - лидеры Европы по доступности бензина

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР

По оценке авторов исследования, особенности определения среднего класса дают возможность считать его стабилизирующим фактором социально-экономического развития страны. При этом различные подходы при определении среднего класса в результате могут приводить к получению ощутимо разных цифр в пределах одной страны или даже региона.

Эксперты отмечают, что при исследованиях среднего класса обращают внимание на доходы и наличие собственности, на социальное положение, которое включает в себя уровень образования и профессиональной квалификации, а также на специфику потребления и жизненные цели — походы в театры и музеи, чтение книг, стремление к образованию.

"В соответствии с достаточно распространенным подходом под средним классом принято понимать работающих людей с трудовыми доходами, позволяющими приобретать дорогостоящее имущество (жилье и машины), а также имеющими относительно высокий уровень текущего потребления", — говорится в пояснительной записке к исследованию.

В основе составленного рейтинга лежит доходный метод, для которого определяющим фактором является уровень трудового дохода семьи, позволяющий иметь жилье, автомобиль, осуществлять поездки в отпуск и формировать накопления.

Анализ проведён для девяти типов состава семьи (разное количество работающих и разное количество детей). Зарплаты, прожиточные минимумы, стоимость покупки и содержания автомобиля, стоимость жилья, ипотечные ставки и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности.

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По результатам исследования, в России 11,5% семей можно отнести к среднему классу.

При этом между первой строчкой рейтинга и последней наблюдается значительная разница.

В Ямало-Ненецком автономном округе самый высокий показатель, почти половину семей можно отнести к среднему классу — 46,6%. Эксперты отмечают, что в первую очередь это объясняется достаточно высокими северными зарплатами и невысокой стоимостью жилья в регионе. Еще в двух регионах более трети семей можно отнести к среднему классу: в Магаданской области (37%) и в Чукотском автономном округе (33%).

Исследование показало высокие результаты в Ханты-Мансийском автономном округе, где количество семей среднего класса составило 28,5%, и в Сахалинской области — 27,1%. Основную роль в высокой доле среднего класса также играют зарплаты и относительно низкая стоимость жилья.

Москва в рейтинге занимает восьмую позицию (24,4%), Санкт-Петербург – десятую (21,2%). Высокие зарплаты уравниваются большими расходами, в которые можно включить повседневные траты и высокие цены на жилье — они существенно выше среднероссийских. Однако из-за большой численности населения Москвы и Санкт-Петербурга в этих городах сосредоточены почти 20% и 25% от всех российских семей, относящихся к среднему классу. В первой пятерке рейтинга сосредоточено лишь 4,5% от общего числа российских семей среднего класса.

Последние четыре строки рейтинга занимают республики Северного Кавказа: Республика Дагестан (2,9%), Кабардино-Балкарская Республика (2,8%), Республика Ингушетия (1,6%), Чеченская Республика (1,5%). В республиках Серверного Кавказа традиционно достаточно большой состав семей — невысоких зарплат не хватает для отнесения их к среднему классу.

Также в последнюю десятку попали следующие регионы из других округов: Республика Калмыкия с долей 3,5%, Ивановская область с долей 3,9%, Алтайский край —3,9% и Севастополь с долей семей среднего класса на уровне 4,3%.

Согласно исследованию, среднее значение доли семей, которых можно отнести к среднему классу, по регионам составляет 8,1%. В 11 регионах более 20% семей относится к среднему классу. При этом, в 60 регионах доля среднего класса не дотягивает даже до среднероссийского уровня в 11,5%. В 15 регионах доля среднего класса менее 5%, а в четырех регионах она не превышает 3%. Это показатель того, что в большинстве регионов России средний класс играет незначительную роль в социальном и экономическом плане.

СКОЛЬКО НУЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ

Авторы исследования пришли к выводу, что зарплаты, определяющие средний класс, в зависимости от региона будут сильно отличаться.

В большинстве регионов одинокому человеку хватит зарплаты в 90 тысяч рублей, чтобы считаться средним классом, а в семье из двух человек каждый должен зарабатывать примерно по 70 тысяч рублей.

Эксперты обращают внимание на то, что в России есть несколько регионов с невысокой стоимостью жизни, где будет достаточно и меньшей суммы для того, чтобы попасть в категорию среднего класса, но также есть и "дорогие" субъекты РФ, в которых высокие цены обязывают зарабатывать намного больше.

Например, в Москве в семье из трех человек супругам нужно зарабатывать более 150 тысяч рублей каждому, на Камчатке – 125 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге хватит 105 тысяч рублей на каждого.

Согласно использованной в исследовании доходной модели, чтобы обеспечить семью из пяти человек в Москве, двоим из нее нужно зарабатывать по 250 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – по 155 тысяч рублей, а в Краснодарском крае – по 130 тысяч рублей.

ПРОГНОЗ

По оценкам аналитиков, доля среднего класса в России может заметно вырасти, так как средний класс определяется балансом расходов и доходов, и в ближайшее время ожидаются позитивные изменения в части расходов. В среднесрочной перспективе снизится стоимость автомобилей, жилье может стать доступнее за счет развития ипотеки и снижения ставок. Однако, по мнению аналитиков, рост цен на квадратные метры может "съесть" большую часть выгоды от их снижения.

"При этом есть надежда на рост среднего класса в связи с ростом зарплат. В среднесрочной перспективе несколько опережающий рост зарплат по отношению к ценам может быть связан с дефицитом работников, из-за наблюдающихся демографических процессов в нашей стране. В частности, выход на рынок труда малочисленного поколения рожденных после 90-го года, и выход на пенсию более многочисленных советских поколений", — отмечается в пояснительной записке.

Ожидаемые изменения в целом увеличат долю среднего класса примерно в 1,2-1,4 раза в ближайшие пять лет, заключают эксперты.