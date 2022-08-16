МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Аргунское и Жерловое месторождения в городе Краснокаменск обеспечат потребность в уране на 40 лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Забайкальский край. Мишустин призвал увеличить производство зерна в Забайкалье

"Проект стратегический, освоение Аргунского и Жерлового месторождений даст возможность корпорации "Росатом" обеспечить уровень потребности в стратегическом сырье, уране, на почти 40 лет. Это очень важно. Собственно, когда мы говорим о зелёной повестке, о том, каким образом дальше развивать нашу энергетику и развивать её на самых последних технологиях, чтобы нанести минимум ущерба природе, это как раз то, чем вы занимаетесь. И я надеюсь, что всё будет аккуратно с точки зрения окружающей среды", — сказал Мишустин.

Представитель "Росатома" отметил, что Краснокаменск — второй по величине в Забайкалье с численностью населения в 55 тысяч человек. В нем расположено градообразующее предприятие Приаргунское горно-химическое объединение, которое работает более 55 лет. Но сейчас основной проблемой остаётся крайне изношенная инфраструктура. Представитель попросил Мишустина о помощи с этим вопросом.

"Это магистральный водовод и канализационные очистные самого города. Мы разработали проект и передали правительству Забайкальского края. Эти мероприятия включены в нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2024 года, но с оговоркой — при условии дополнительного источника финансирования… Учитывая значительный объём инвестиций, чётко понимаем, что без межбюджетного трансферта этот проект не взлетит. Убедительная просьба вас поддержать нас в этом начинании. А шахтёры "Росатома" вас не подведут", — сказал он.

Мишустин пообещал рассмотреть возможность и посмотреть, какое поручение возможно дать.

Проект АО "Атомредметзолото" по освоению Аргунского и Жерлового месторождений урана предусматривает строительство Рудника № 6 на базе месторождений Аргунское и Жерловое и цеха по переработке карбонатных руд для добычи урана (в металле). Мощность предприятия — резидента ТОР “Забайкалье” — составит 850 тысяч тонн ураносодержащей руды в год. Это позволит обеспечить потребности ГК "Росатом" в уране, сохранить и развить производственную базу моногорода Краснокаменск.

На предприятии будет создано 943 новых рабочих места. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы, закупается оборудование, ведутся проектно-изыскательские работы.

В свою очередь, губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал об обеспечении энергетической безопасности региона путем газификации.

"Забайкальский край в свое время не был газифицирован. Сейчас по границам края реализуются крупнейшие проекты — газопровод "Сила Сибири" проходит к востоку от нас, а "Сила Сибири — 2" сейчас проектируется по западу. Мы сделали вместе с "Газпромом", Минпромом и Минэнерго прогнозный топливно-энергетический баланс, в котором обосновали, что газификация у нас возможна и необходима", — сказал губернатор.

По его словам, сейчас "идет разработка схемы газификации, помимо этого мы приступили к локальной газификации Читы".

"Благодаря национальному проекту "Экология" мы будем газифицировать кварталы и микрорайоны с индивидуальной жилой застройкой, которые пользуются сейчас печным отоплением, дровами и углем, из-за чего мы первое место занимаем по загрязненности воздуха", — признал Осипов.

Он сообщил, что инвестиции в соответствующие проекты газификации начинаются уже в текущем году.

"Мы сделали это в виде концессий, когда есть и федеральная субсидия, и есть газовая компания, которая будет помогать создавать всю эту инфраструктуру", — добавил глава региона.

"Мы просубсидируем население, чтобы они установили тепловое оборудование и запустим этот оборот (газа)", — пообещал губернатор.