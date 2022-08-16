МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Государственный долг регионов РФ по итогам первого полугодия 2022 года вырос на 4,9% и составил 2,569 трлн. руб. Объем госдолга вырос в 66 регионах РФ, в 6 — не изменился и в 13 — снизился, говорится в исследовании РИА Рейтинг.

По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам первого полугодия 2022 года вырос на 4,9%, составив 2,569 триллиона рублей. В абсолютном выражении госдолг увеличился на 119,6 миллиарда рублей.

Объем муниципального долга составил 346,6 миллиарда рублей, что на 3% ниже, чем в начале 2022 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 июля 2022 года составил 2,915 триллиона рублей, что на 3,9% выше, чем полгода назад.

Агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг регионов по госдолгу.

Коммерческих кредитов в структуре долга почти не осталось

В структуре суммарного госдолга регионов РФ коммерческих кредитов почти не осталось — их доля по итогам первого полугодия 2022 года составляет всего 3% против 9% в начале года. Всего в структуре 13 российских регионов присутствуют коммерческие кредиты. Доля бюджетных кредитов за полгода выросла до 66% (+10 п.п.), а доля государственных ценных бумаг снизилась до 29% (-4 п.п.). Суммарный объем коммерческих кредитов за прошедшие шесть месяцев 2022 года снизился на 145,8 миллиарда рублей, а государственных ценных бумаг — на 43,7 миллиарда рублей, в то время как суммарный объем бюджетных кредитов вырос на 320 миллиардов рублей. Доля государственных гарантий составила 1%.

Госдолг вырос в 66 регионах РФ

По итогам шести месяцев 2022 года объем государственного долга вырос в 66 регионах РФ, в 13 регионах госдолг снизился и в 6 — не изменился. В последнюю группу входит Севастополь, где государственный долг по-прежнему отсутствует.

Лидером по снижению государственного долга стала Еврейская автономная область, которая полностью расплатилась по коммерческому кредиту, что сократило общий госдолг на 27,2%. Следом за ней идет Москва (-15,4%), которая погасила один из своих облигационных займов, но в структуре долга появился бюджетный кредит. На третьем месте Тульская область, чей госдолг за шесть месяцев текущего года сократился на 6,3% за счет уменьшения доли государственных гарантий в его структуре. В Республике Марий Эл и Республике Татарстан за прошедший период объем госдолга сократился на 5,5% и 5,1% соответственно.

Наиболее существенно объем госдолга увеличился в Тюменской области (+479,5%), в Приморском крае — на 170,6%, в Республике Тыва — на 143,5%. Во всех трех регионах рост госдолга произошел за счет наращивания задолженности по бюджетным кредитам. Кроме того, еще в трех регионах — Магаданской области, Сахалинской области и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре — рост объема государственного долга превысил 50%.

Половина суммарного объема госдолга приходится на 14 регионов РФ

Самый высокий объем государственного долга наблюдается в Московской области, на 1 июля 2022 года составляя 269,8 миллиардов рублей. За первое полугодие 2022 года объем госдолга вырос на 1,4% за счет наращивания задолженности по бюджетным кредитам. На втором месте по объему госдолга Москва, чей госдолг составляет 123 миллиарда рублей. На третьем месте — Свердловская область с объемом госдолга в 102,4 миллиарда рублей, который за шесть месяцев вырос на 3% также из-за нового бюджетного кредита. Следом за ней расположились Нижегородская область и Краснодарский край с госдолгом в 102,3 и 100,9 миллиарда рублей соответственно. На эти пять регионов РФ приходится больше четверти суммарного регионального госдолга, а половина регионального госдолга приходится на 14 российских регионов.

Долговая нагрузка на региональные бюджеты немного снизилась

Для определения уровня долговой нагрузки регионов эксперты Рейтингового агентства "РИА Рейтинг" по заказу АЭИ ПРАЙМ провели исследование и составили очередной рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в первом полугодии 2022 года. В рейтинге использовались данные региональных отделений Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах субъектов РФ. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъекта РФ на 1 июля 2022 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние двенадцать месяцев (с 01.07.2021 г. по 01.07.2022 г.).

Общероссийский уровень долговой нагрузки немного снизился и составляет 19,3%, что на 1,5 п. п. ниже, чем было зафиксировано на 1 января 2022 года. Диапазон значений в региональном разрезе продолжает сокращаться и варьируется от 0% в Севастополе до 152% в Республике Мордовия.

Низкий уровень долговой нагрузки по итогам первого полугодия 2022 года зафиксирован в 15 регионах и, а по сравнению с началом года, их количество выросло на два. В Севастополе государственный долг отсутствует. В состав лидирующей группы, где государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов на 1 июля 2022 года входят: Ямало-Ненецкий автономный округ (1,2%), Ленинградская область (1,6%), Тюменская область (2,1%), Алтайский край (3,3%), Москва (3,5%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (3,8%), Сахалинская область (3,9%), Ненецкий автономный округ (4,2%), Республика Крым (5%), Приморский край (6%), Владимирская область (6,7%), Иркутская область (6,8%), Санкт-Петербург (8,6%) и Пермский край (9,8%). В перечисленных регионах долговая нагрузка за шесть месяцев 2022 года изменилась разнонаправленно.

В целом в 23 регионах РФ государственный долг на 1 июля 2022 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в восьми субъектах РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов и из них в двух регионах долговая нагрузка превышает 100%. Стоит отметить положительную динамику в регионе с самой сложной ситуацией в части долговой нагрузки: в Республике Мордовия по итогам 1 полугодия 2022 года отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам заметно снизилось с 165,9% до 151,7% за счет существенного роста доходов и не изменившегося объема госдолга. Вторым регионом, в котором долговая нагрузка превышает 100%, стала Удмуртская Республика, вернувшаяся в эту группу рейтинга за прошедшие полгода. Негативно на показателе сказался рост госдолга на 11,1%, при том, что налоговые и неналоговые доходы выросли всего на 8%.

Большинство регионов РФ сократили долговую нагрузку

Уровень долговой нагрузки в большинстве российских регионов по итогам первого полугодия 2022 года снизился. На 1 июля отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам сократилось в 48 регионах РФ, в то время как на 1 января долговая нагрузка снижалась в 81 регионе. Наиболее существенное ее сокращение наблюдается в Республике Хакасия, где за счет опережающего роста налоговых и неналоговых доходов (+127%) снизилось долговое давление на бюджет на 21,1 п.п. до 56,6%, при этом объем госдолга вырос на 8%. Еврейская автономная область сократила долговую нагрузку на 21 п.п. до 46,8% за счет снижения объема госдолга на 27% и роста налоговых и неналоговых доходов на 12%. Как отмечалось выше, в Республике Мордовия уровень долговой нагрузки снизился на 14,2 п.п. до 151,7% за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 21% и оставшегося без изменений за полгода объема государственного долга. На 10 процентных пунктов сократилась долговая нагрузка в Томской области и составила 76,9%. Это стало возможно благодаря росту налоговых и неналоговых доходов бюджета на 38%.

Лидером по отрицательной динамике стала Республика Тыва, где долговая нагрузка выросла на 27,1 процентных пункта в основном за счет роста объема госдолга на 143%. В Магаданской области уровень долговой нагрузки вырос на 16,2 п.п. до 49,8%, что можно объяснить увеличением объема областного госдолга на 58%, хотя налоговые и неналоговых доходы бюджета за шесть месяцев текущего года выросли на 15%. Долговая нагрузка в Республике Северная Осетия — Алания выросла на 14 п.п. до 59,3%, что также объясняется увеличением объемов госдолга (+37%). В Костромской области долговая нагрузка на бюджет выросла на 12,7 п.п. до 77,7% также за счет опережающего роста объема госдолга (+27%) в сравнении с увеличением налоговых и неналоговых доходов (+14%). Еще в 32 регионах РФ рост уровня долговой нагрузки за первое полугодие 2022 года не превысил 8 п. п.. В Мурманской области уровень долговой нагрузки за прошедшие полгода не изменился, в Севастополе государственный долг отсутствует.

Рейтинг регионов по госдолгу в PDF-формате>>