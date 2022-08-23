МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. "Российские железные дороги" (РЖД) предложили властям Литвы разные варианты оплаты транзита поездов в Калининградскую область через территорию республики, в регионе надеются на положительное решение. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов. Дипломат: Литва не приняла решение по оплате транзита в Калининград

"РЖД предложили различные варианты оплаты транзита Литве, полагаем, что решения будут найдены", — отметил глава региона во время прямой трансляции в соцсети ВКонтакте.

Алиханов добавил, что "у компаний, которые возят грузы, решения уже найдены".

Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.