РЖД предложили Литве несколько вариантов оплаты транзита в Калининград
Алиханов заявил, что РЖД предложили литовским властям разные варианты оплаты транзита в Калининград
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. "Российские железные дороги" (РЖД) предложили властям Литвы разные варианты оплаты транзита поездов в Калининградскую область через территорию республики, в регионе надеются на положительное решение. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.
"РЖД предложили различные варианты оплаты транзита Литве, полагаем, что решения будут найдены", — отметил глава региона во время прямой трансляции в соцсети ВКонтакте.
Алиханов добавил, что "у компаний, которые возят грузы, решения уже найдены".
Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.
https://1prime.ru/regions/20220823/837864677.html
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