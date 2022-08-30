2022-08-30T14:38:14+03:00

2022-08-30T14:38:14+03:00

2022-08-30T14:38:14+03:00

2022

https://1prime.ru/regions/20220830/837934579.html

Литовские банки будут проводить платеж за транзит в Калининград в сентябре

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИНИСТР ТРАНСПОРТА ЛИТВЫ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЛИТОВСКИЕ БАНКИ БУДУТ ПРОВОДИТЬ РАСЧЕТЫ ЗА КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТРАНЗИТ И ПОСЛЕ 1 СЕНТЯБРЯ — СМИ Новость дополняется ПРАЙМ, 30.08.2022

регионы, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60