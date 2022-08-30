МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. МИНИСТР ТРАНСПОРТА ЛИТВЫ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЛИТОВСКИЕ БАНКИ БУДУТ ПРОВОДИТЬ РАСЧЕТЫ ЗА КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТРАНЗИТ И ПОСЛЕ 1 СЕНТЯБРЯ — СМИ
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. МИНИСТР ТРАНСПОРТА ЛИТВЫ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЛИТОВСКИЕ БАНКИ БУДУТ ПРОВОДИТЬ РАСЧЕТЫ ЗА КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТРАНЗИТ И ПОСЛЕ 1 СЕНТЯБРЯ — СМИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/regions/20220830/837934579.html
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