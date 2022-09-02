Путин поручил найти средства на строительство дорог в регионах
Путин поручил изучить возможность выделения дополнительных средств на строительство дорог в регионах
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность выделения дополнительных средств на реализацию проектов по строительству дорог и социальных объектов в некоторых регионах. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
Речь идет о реализации соответствующих проектов в 2023-2027 года в Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областях.
"Определить источники финансирования проектов…, в том числе рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований и предоставлении дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов", — говорится в тексте.
Как уточняется в материалах, проекты предполагают строительство транспортных и мостовых переходов, а также возведение нового моста.
Сроки исполнения поручения — 1 октября.
https://1prime.ru/regions/20220902/837975318.html
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