Супертайфун "Хинамнор" достигнет Владивостока в дни Восточного экономического форума
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Супертайфун "Хинамнор" надвигается на Приморский край и достигнет Владивостока в дни Восточного экономического форума (ВЭФ).
По данным МЧС, 5 сентября на город прольются сильные дожди, ожидается штормовой ветер (до 23-28 метров в секунду), а на мысах — ураганы (порывами до 35 метров в секунду). Спасатели предупреждают, что в этот период уровень моря может подняться до критических значений.
Как ожидают синоптики, ливни продолжатся вплоть до среды 7 сентября, однако затем тайфун ослабнет и уйдет из региона.
VII Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ) на острове Русском. Деловая программа мероприятия опубликована на сайте форума.
https://1prime.ru/regions/20220904/837993466.html
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