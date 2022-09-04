ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Супертайфун "Хинамнор" надвигается на Приморский край и достигнет Владивостока в дни Восточного экономического форума (ВЭФ). Аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы перед ВЭФ

По данным МЧС, 5 сентября на город прольются сильные дожди, ожидается штормовой ветер (до 23-28 метров в секунду), а на мысах — ураганы (порывами до 35 метров в секунду). Спасатели предупреждают, что в этот период уровень моря может подняться до критических значений.

Как ожидают синоптики, ливни продолжатся вплоть до среды 7 сентября, однако затем тайфун ослабнет и уйдет из региона.

VII Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ) на острове Русском. Деловая программа мероприятия опубликована на сайте форума.