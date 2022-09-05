МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Самая высокая доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство в потребительских расходах в 2021 году зафиксирована на Камчатке, в Карелии и Магаданской области, самая низкая – в Дагестане, Ингушетии и Севастополе, свидетельствует исследование РИА Новости. Путин поручил представить предложения по совершенствованию в сфере ЖКХ

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЗАТРАТ

Согласно исследованию, потребительские расходы российских семей после падения в 2020 году, обусловленного пандемией, возобновили рост. По итогам 2021 года увеличение составило более 10%. Одной из наиболее значимых статей бюджета граждан России является оплата услуг ЖКХ. Доля таких затрат в структуре потребительских расходов практически не изменилась, однако увеличение произошло в абсолютных значениях.

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов российских семей на ЖКХ в совокупных потребительских расходах в регионах РФ. Расходы на ЖКХ для целей исследования включают расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов РФ по доле расходов населения на ЖКХ.

Результаты исследования свидетельствуют о существенной неравномерности доли затрат на ЖКХ в региональном разрезе.

Значение показателя в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 5,6% до 14,2%. По мнению экспертов РИА Новости, эти различия обусловлены в основном влиянием следующих факторов: величина тарифов на услуги ЖКХ, уровень совокупных потребительских расходов семей, объем потребления услуг.

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам 2021 года наименьшая доля затрат на ЖКХ зафиксирована в Дагестане. Здесь она составляет 5,6%. Также низкие значения в Ингушетии, Севастополе, Туве, Калужской, Курской и Астраханской областях. В перечисленных субъектах РФ доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 8,0% совокупных потребительских расходов.

Самая большая доля расходов на ЖКХ отмечена в Камчатском крае (14,2%), Карелии (13,0%) и в Магаданской области (13,0%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 53 субъектов РФ.

В целом по стране доля затрат на услуги ЖКХ в совокупных потребительских расходах по сравнению с 2020 годом снизилась на 0,1 процентных пункта и составила 10,4%. Сокращение доли отмечается в 37 регионах. Наиболее существенно она снизилась в Ямало-Ненецком автономном округе (-3,1 пункта), Нижегородской области (-2,6 пункта) и Тверской области (-2,0 пункта).

В 46 субъектах РФ доля расходов на ЖКХ увеличилась. Самый существенный рост доли произошел в Карелии (+2,4 пункта), Чечне (+2,3 пункта) и Архангельской области (+2,2 пункта).

В двух регионах – в Самарской области и в Республике Саха (Якутия) — доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2020 годом не изменилась.

БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ЖКХ

Эксперты РИА Новости также рассчитали объем денежных средств, затрачиваемых семьей на услуги ЖКХ в регионах. Наиболее значительные затраты по итогам 2021 года были в Москве – средняя семья здесь платила за услуги ЖКХ более 10 тысяч рублей в месяц.

В число регионов, у жителей которых самые высокие затраты на ЖКХ, также вошли Камчатка (9 919 рублей в месяц), Магаданская область (9 891 рублей в месяц), Ямало-Ненецкий округ (8 810 рублей в месяц) и Ненецкий округ (8 243 рублей в месяц).

Как показывает рейтинг, наименьший объем денежных средств на услуги ЖКХ тратят жители Калмыкии, Чувашии, Дагестана, Брянской области, Курской области и Мордовии. Расходы средней семьи в данных субъектах РФ составляли менее 3,7 тысячи рублей в месяц.

По оценкам экспертов, в целом по России затраты средней семьи на ЖКУ в 2021 году составляли 5,5 тысяч рублей в месяц. По сравнению с 2020 годом данный показатель вырос на 9,2%.

"В текущем году, как и в предыдущие годы, с 1 июля произошел рост тарифов на услуги ЖКХ. Однако он был заметно ниже инфляции", — говорится в пояснительной записке к исследованию.

Можно предположить, что доля расходов на ЖКУ по итогам года не должна существенно увеличиться, заключают эксперты.