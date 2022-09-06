МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Увеличить инвестиции в инфраструктурное развитие Дальнего Востока предложат президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Песков рассказал, что нужно для встречи Путина и Зеленского

"Новые решения показывают готовность всей системы управления государством – увеличить инвестиции в инфраструктурное развитие Дальнего Востока. За год подготовлены ряд предложений, мы будем их докладывать президенту и рассчитываем на его поддержку", — сказал чиновник в ходе сессии "Инструменты для глобальной конкурентоспособности Дальнего Востока".

В частности, речь идет о таких инструментах как: инфраструктурные бюджетные кредиты, дальневосточная концессия, дальневосточный квартал, где в режим ТОР "погружают" строительные проекты, дают инфраструктуру, и таким образом делают привлекательной стройку для застройщиков на рынках Дальнего Востока, разъяснил Чекунков.

Кроме того, министр назвал три фактора конкурентоспособности Дальнего Востока. Это форсированное развитие тех отраслей, где есть большие заделы, стимулирование экономики через реновацию городов и развитие инфраструктуры, и концентрированные инвестиции в образование.

По его словам, все новые налоговые режимы, инвестиции, увеличение промышленного производства и новые условия ипотеки не решают корневую проблему конкурентоспособности Дальнего Востока, а являются лишь подпорками.

"Корневой фактор конкурентоспособности в сегодняшней экономике – это знания и технологии. Поворот должен быть не столько логистическим, сколько логически – как мы делаем. Получилось, что решают все не здание и техника, а знания и технологии", — сказал Чекунков, добавив, что невозможно создать новое производство не развивая научную, исследовательскую, инженерную и управленческую школу, а они создаются десятилетиями.

"Образование – та точка куда мы должны бить", — заключил министр.