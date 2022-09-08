МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В 2021 году турпоток на Дальний Восток превысил доковидный уровень и по прогнозам Федерального агентства по туризму продолжит расти. О том, как использовать этот потенциал для развития туризма в регионе и привлечения инвесторов, обсудили на специальной сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов", которая прошла в рамках Восточного экономического форума при поддержке ООО "ПроГород".

В сессии приняли участие вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, управляющий банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин, а также представители профильного бизнеса.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В ПРИОРИТЕТЕ

Дальневосточный регион — одно из самых привлекательных для инвестиций и туризма направлений, особенно с учетом существующих политических и экономических условий. Чтобы максимального раскрыть весь туристический потенциал региона и определить наиболее эффективные направления для инвестиций и развития бизнеса, в 2021 году была запущена разработка мастер-плана туристического макрорегиона "Дальний Восток".

В своем выступлении Чернышенко рассказал о том, что в мастер-план макрорегиона входят Камчатский край, Сахалинская область и Приморский край. Работу по составлению мастер-планов на Дальнем Востоке проводит Ростуризм вместе с корпорацией ВЭБ.РФ (разработку ведет проектный офис ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) по инициативе Ростуризма) в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"По итогам реализации программы мастер-планирования будут создаваться 12 курортов, их концепция развития, экономические модели, которые позволят очень быстро приоритизировать усилия по поддержке этих проектов и привлечь инвесторов. Мы уверены, что инвесторы придут, поскольку спрос очень большой", — подчеркнул Чернышенко.

Он добавил, что уже сейчас субъекты ДФО активно используют инструменты поддержки, в частности по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". По его данным только в этом году на округ было выделено более 5,5 миллиардов рублей.

В общей сложности, согласно стратегии развития российского туризма, внутренний годовой туристический поток в России 2035 году составит 140 миллионов поездок. Прямые бюджетные инвестиции в российский туризм с 2023 по 2030 год, в том числе и по Дальнему Востоку, составят 462 миллиардов рублей.

Работа по туристическому мастер-планированию Дальнего Востока завершится в конце 2022 года.

Также в рамках мастер-плана будут проанализированы существующие документы, нормативы и инициативы по улучшению территорий от местных жителей, экспертов и представителей бизнеса. Будут учтены предложения и пожелания от представителей власти и инвесторов. Сама реализация проекта запланирована до 2035 года.

Как уточнил Решетников, мастер-планирование удовлетворяет интересам новой модели экономического роста, которую сейчас прорабатывают в правительстве. Её основой будет внутренний рынок — и туризм здесь в пятёрке тех направлений, которые будут расти высокими темпами.

Затрагивая вопрос об инвестициях, Решетников особо отметил, что темпы роста туристической отрасли простимулируют их динамику.

"Среднегодовые темпы роста в отрасли до 2030 года составят почти 8%. Отрасль будет расти заведомо больше экономики, инвестиции вырастут на 35%, а главное — будет создан дополнительно 1 млн рабочих мест, занятость увеличится с 2 до 3 млн человек. У нас относительно 2019 года 32 млн человек не поехали отдыхать за рубеж. Это тот спрос, который нужно удовлетворить", — заявил он.

НА ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРАМ ПРИХОДИТ ВЭБ

На сегодняшний день уже многое сделано для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, в том числе для создания и развития туристских кластеров на Дальнем Востоке. Наиболее активно в этом направлении функционирует ВЭБ.

"Инвесторы видят, что работают меры поддержки. Они охотнее вступают в земельные отношения, идут в проектирование, появляется все больше инициатив. Банки это видят. Мы совместно с коммерческими банками охотно идем в финансирование сложных крупных комплексных проектов развития. Из каждых 10 рублей инвестиций на один рубль бюджетных средств, 8 рублей — это банковские заемные средства, которые из этих проектов будут возвращены", — рассказал Антон Перин.

По его словам, финансирование туризма для банка — приоритетное направление работы в этом регионе.

"Дальний Восток это для нас особый регион. У нас есть единые правила по развитию Дальнего Востока и Арктики. У нас есть отдельный инструментарий по поддержке, это наши 2%-ные льготные долгосрочные кредиты именно по данным регионам. Они не только для туризма работают, но туризм для нас — приоритетное направление. У нас уже пошли проекты на Дальнем Востоке, которые прошли структурирование и переходят в стадию реализации. Кроме того, мы финансируем транспортную инфраструктуру, что немаловажно для развития туризма. Это дороги, гостиницы и аэропортовая инфраструктура в городах Дальнего Востока", — объяснил Перин.

Помимо инвестиций со стороны банков и бизнеса, сами регионы Дальнего Востока также активно пользуются грантовой поддержкой — за два года более 700 млн рублей. Также идет процесс субсидирования процентной ставки на строительство гостиниц от 120 номеров. Так, в 2021 году начали субсидировать более тысячи номеров на Дальнем Востоке. Также ввели новые меры поддержки, связанные со строительством быстровозводимых отелей по модульным технологиям. В них регионы Дальнего Востока принимают активное участие.

ДРАЙВЕР ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Мастер-план "Дальний Восток" позволит глубоко исследовать территорию и туристический потенциал региона, точно рассчитать туристический поток, оценить предельную нагрузку, которую он может оказать на регион, выделить перспективные проекты, чтобы туризм стал еще более сильным драйвером развития экономики Дальнего Востока. При этом туристический и инвестиционный рынок макрорегиона обладает большим потенциалом, что можно использовать, в том числе, для создания новых рабочих мест. Как отметила в своем выступлении Зарина Догузова, Дальний Восток восстанавливается и расширяется такими же активными темпами, как и регионы с традиционно высоким спросом, а значит появятся не только новые туристы, но и новые рабочие места.

"Мы видим это по туристическому доходу, по отелям. В этом году восстановимся до показателей уровня 2018 года и даже немножко превысим их. Динамика в целом очень хорошая и даже выше, чем в некоторых регионах страны. Туризм — это один из драйверов развития экономики, и мы видим это по тем мультипликаторам, которые сегодня есть и в налогах, и в рабочих местах на Дальнем Востоке. Если сравнивать со средними мультипликаторами, которые дает туризм по рабочим местам и налогам, то на Дальнем Востоке они в среднем в полтора-два раза выше, чем в большинстве регионов нашей страны", — отметила глава Ростуризма.

По данным ведомства, если по рабочим местам в стране одно рабочее место в туризме гарантированно создает не менее полутора дополнительных рабочих мест в других отраслях, то на Дальнем Востоке этот мультипликатор равен трем. Это говорит о том, что туризм — очень важная часть экономики региона, но здесь потенциал в два-три раза выше, и в Ростуризме рассчитывают, что в новой экономической модели развития нашей страны туризм, как один из драйверов в этой модели, обязательно займёт свое место, считает Догузова.