Власти выделят Калининграду 5,5 миллиарда рублей из-за ограничения транзита
Правительство выделит Калининградской области 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Калининградская область получит 5, 5 миллиарда рублей в качестве поддержки в связи с ограничением железнодорожного транзита, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Отдельную помощь окажем Калининградской области. Из-за действий недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов", — подчеркнул он в ходе совещания с вице-премьерами.
Уточняется, что средства будут направлены на поддержку инвестпроектов и создание новых рабочих мест.
Литва в июне ограничила железнодорожный транзит в Калининградскую область товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.
Позже Европейская комиссия опубликовала документ, в котором рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининград санкционных грузов при условии соответствующего контроля. При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах.