МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета региональным и местным бюджетам и повышение долговой устойчивости их бюджетов. Госдума одобрила закон, уточняющий зачисление штрафов и пеней в бюджеты

Так, в отношении субсидий, распределяемых на конкурсной основе, документ отменяет требования о необходимости распределения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в рамках закона о федеральном бюджете или о внесении в него изменений, а также о сроке заключения соглашений о предоставлении таких субсидий. При этом допускается, что уровни софинансирования могут отличаться от предельных уровней, утвержденных кабмином.

А перечень случаев и оснований, когда целевые межбюджетные трансферты могут предоставляться в форме иных межбюджетных трансфертов, дополняется случаем предоставления бюджетных ассигнований на проведение регионами мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера.

Помимо этого, устанавливается, что сумма заимствований субъекта РФ в отчетном финансовом году может превысить общую сумму направленных на финансирование дефицита его бюджета средств и объемов погашения долговых обязательств, на объем остатков, образовавшихся на конец года в связи с неполным использованием целевых межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от организаций, и дотаций для обеспечения сбалансированности бюджета, а также на объем доходов отчетного года, зачисленных в региональный бюджет субъекта РФ после последнего рабочего дня такого года. Аналогичные нормы устанавливаются и для муниципальных образований. Госдума одобрила законопроект о дополнительной защите вкладчиков

Одновременно предусматривается, что расходные обязательства субъекта РФ и муниципального образования могут возникать в результате заключения соглашений о межрегиональном и межмуниципальном сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры. Для обеспечения реализации таких соглашений допускается предоставление "горизонтальных" субсидий как между бюджетами субъектов РФ, так и между местными бюджетами.

Кроме того, органам госвласти субъектов РФ предоставляется право устанавливать дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований, заключивших соглашения о межмуниципальном сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры.