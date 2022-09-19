МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Вопросы калининградского транзита — это "проблема Брюсселя и Москвы", не имеющая отношения к Вильнюсу, заявила спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Правительство просубсидирует морские перевозки в Калининград

"Если говорить о Калининграде, то мы являемся частью ЕС и выполняем процедуры и решения, принятые совместно с нашими союзниками и партнерами", — сказала она в ходе онлайн-конференции в Hudson Institute.

В сентябре директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил РИА Новости, что Москва примет меры, которые скажутся на экономическом благосостоянии Литвы, если Вильнюс продолжит мешать калининградскому транзиту.

"Хотя Россия пытается сделать из этого что-то относящееся к Москве и Вильнюсу, но это не так. Это проблема между Брюсселем и Москвой", — подчеркнула Чмилите-Нильсен.

Ранее сообщалось, что литовский "Шяуляй банк", через который осуществлялась оплата за транзит в Калининград, решил прекратить с 15 августа операции с Россией в рублях, с 1 сентября — в остальных валютах. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркивал, что решение проблемы, связанной с оплатой железнодорожного транзита через Литву, найдено и для пассажирских перевозок, как ранее для грузовых, пассажирский транзит не пострадает, несмотря на решение банка.

Литва с 18 июня ввела запрет на транзит в Калининградскую область через свою территорию ряд товаров в рамках выполнения санкций ЕС. Впоследствии Еврокомиссия разъяснила, что под запрет попали автомобильные перевозки, а железнодорожный транзит возможен при должном контроле.