МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Каспийский регион имеет все шансы стать одним из крупнейших в Евразии узлов мультимодальных трансконтинентальных перевозок, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Песков пояснил, почему вырос товарооборот России с каспийской "пятеркой"

"В экономической сфере важно не ослаблять работу, направленную на сбалансированное использование энергетических и транзитных возможностей Каспия, что подразумевает учет интересов сторон, а также факторов экологической безопасности. Наш регион имеет все шансы стать одним из крупнейших в Евразии узлов мультимодальных трансконтинентальных перевозок, в первую очередь посредством раскрытия потенциала международного транспортного коридора "Север-Юг", — говорится в статье главы внешнеполитического ведомства о в Каспийском регионе на интернет-портале журнала "Международная жизнь".

Лавров напомнил, что в октябре 2022 года в Москве пройдет второй Каспийский экономический форум на уровне глав правительств, который может придать новый импульс торгово-экономическим аспектам каспийского сотрудничества.

"Работа "пятерки" по обеспечению устойчивого развития каспийского региона способствует поддержанию стабильности во всей Большой Евразии, сопряжению созидательных потенциалов государств и их интеграционных объединений, расположенных в нашем общем евразийском доме. Российская сторона готова и далее тесно взаимодействовать с прикаспийскими партнерами для решения этих и других масштабных задач на основе реализации принципов Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", — подчеркнул глава российского МИД.

В "каспийскую пятерку" помимо России входят Иран, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан.