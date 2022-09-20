Путин: российские власти продолжат помогать производителям, но важно привлекать инвестиции
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российские власти продолжат помогать отечественным производителям, при этом важно привлекать дополнительные инвестиции для реализации крупных долгосрочных проектов, заявил президент России Владимир Путин.
"Серьезными стимулами роста для экономик трёх регионов стали меры поддержки предприятий и отраслей экономики, принятые федеральными и региональными органами власти. И государство будет и впредь помогать своим отечественным производителям", — сказал глава государства на концерте по случаю 100-летия республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.
Республики, по словам Путина, демонстрируют позитивную динамику, в них растет промышленное производство, повышается выпуск сельхозпродукции, увеличиваются мощности по ее переработке и хранению, активнее начинают применяться передовые технологии, укрепляются позиции малого и среднего бизнеса.
Президент подчеркнул, что необходимо привлекать в регионы дополнительные инвестиции для реализации крупных долгосрочных проектов, прежде всего, в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, в энергетике, строительстве, в сельском хозяйстве.
"Сегодня у вас есть все возможности, чтобы по максимуму раскрыть богатый потенциал своих республик, обеспечить рост основных экономических показателей. Для этого необходимо и дальше повышать качество, а значит конкурентоспособность производимой продукции. Поощрять предпринимательскую активность и создание новых современных рабочих мест", — указал российский лидер.
Путин добавил, что нужно развивать туризм в Адыгее, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, создавать в республиках самую современную туристическую инфраструктуру, чтобы отдыхать в этих краях было удобно и доступно.
"Одно из перспективных направлений — развитие в ваших регионах туризма. Величественные горы с вечными ледниками и чистейшими реками, необыкновенно красивая и разнообразная природа, древняя история и культура вызывают у людей искренние восхищения", — отметил президент России.
https://1prime.ru/regions/20220920/838190605.html