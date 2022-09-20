МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российские власти продолжат помогать отечественным производителям, при этом важно привлекать дополнительные инвестиции для реализации крупных долгосрочных проектов, заявил президент России Владимир Путин. Путин оценил объем экспорта военной продукции России в 2022 году

"Серьезными стимулами роста для экономик трёх регионов стали меры поддержки предприятий и отраслей экономики, принятые федеральными и региональными органами власти. И государство будет и впредь помогать своим отечественным производителям", — сказал глава государства на концерте по случаю 100-летия республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Республики, по словам Путина, демонстрируют позитивную динамику, в них растет промышленное производство, повышается выпуск сельхозпродукции, увеличиваются мощности по ее переработке и хранению, активнее начинают применяться передовые технологии, укрепляются позиции малого и среднего бизнеса.

Президент подчеркнул, что необходимо привлекать в регионы дополнительные инвестиции для реализации крупных долгосрочных проектов, прежде всего, в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, в энергетике, строительстве, в сельском хозяйстве.

"Сегодня у вас есть все возможности, чтобы по максимуму раскрыть богатый потенциал своих республик, обеспечить рост основных экономических показателей. Для этого необходимо и дальше повышать качество, а значит конкурентоспособность производимой продукции. Поощрять предпринимательскую активность и создание новых современных рабочих мест", — указал российский лидер.

Путин добавил, что нужно развивать туризм в Адыгее, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, создавать в республиках самую современную туристическую инфраструктуру, чтобы отдыхать в этих краях было удобно и доступно.

"Одно из перспективных направлений — развитие в ваших регионах туризма. Величественные горы с вечными ледниками и чистейшими реками, необыкновенно красивая и разнообразная природа, древняя история и культура вызывают у людей искренние восхищения", — отметил президент России.