КАЗАНЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Татарстан и Башкирия вошли в число пилотных регионов по внедрению исламского банкинга, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Сбербанк откроет офис исламского финансирования в Казани

Аксаков ранее сообщал, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. По его словам, пока в качестве пилотных регионов обсуждаются Дагестан и Чечня, но большой интерес и активность проявляют Татарстан и Башкирия.

"Мы включили Татарстан и Башкирию в число пилотных регионов", — сказал Аксаков в ходе в ходе международного форума Kazan Digital Week.

Он напомнил, что изначально была инициатива председателя правительства РФ внедрить исламский банкинг в пилотном режиме в Дагестане и Чечне, но президент Татарстана обратился с просьбой о том, чтобы республику также включили в этот эксперимент. У Татарстана в данной области имеются существенные наработки.

По словам Аксакова, это направление сегодня уже работает, но оно может быть более эффективным на законодательном уровне. Он отметил, что законопроект в настоящее время вносится, его планируется принять до конца текущего года, чтобы запустить этот инструмент уже в 2023 году. СМИ: банки еще двух стран перестали обслуживать карты "Мир"

Ранее вице-премьер Татарстана — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов сообщал РИА Новости, что республика уделяет большое внимание развитию исламского банкинга и готова стать пилотным регионом по реализации данного эксперимента. По его словам, в республике уже реализуются проекты, связанные как с предоставлением финансовых услуг, так и с привлечением средств на принципах партнерских финансов. В числе таких проектов он назвал приобретение автомобилей, оборудования и недвижимости, инвестирование денежных средств на развитие бизнеса и ряд других.

Исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга — социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.