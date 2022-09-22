Путин призвал создавать современные предприятия в Вологодской области
Путин подчеркнул необходимость создания высокотехнологичных производств в Вологодской области
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Вологодской области предстоит заняться модернизацией уже действующих предприятий и созданием новых современных производств, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства поздравил жителей региона с 85-летием области и отметил их стремление достойно решать поставленные задачи.
"Прежде всего, речь идет о модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, поддержке деловой активности граждан, развитии транспортной, туристической инфраструктуры, реализации востребованных проектов в социальной сфере", — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
Путин отметил, что Вологодская область отличается также народными промыслами и трудолюбием жителей, чья энергия и инициативность помогут региону добиваться поставленных целей.