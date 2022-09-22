МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Вологодской области предстоит заняться модернизацией уже действующих предприятий и созданием новых современных производств, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил, что Россия на стороне открытого и честного партнерства

Глава государства поздравил жителей региона с 85-летием области и отметил их стремление достойно решать поставленные задачи.

"Прежде всего, речь идет о модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, поддержке деловой активности граждан, развитии транспортной, туристической инфраструктуры, реализации востребованных проектов в социальной сфере", — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин отметил, что Вологодская область отличается также народными промыслами и трудолюбием жителей, чья энергия и инициативность помогут региону добиваться поставленных целей.

Читайте также: Путин оценил успехи России в преодолении последствий санкций