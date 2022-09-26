МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Иркутская область играет важную роль в наращивании промышленного и научного потенциала страны, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал создавать современные предприятия в Вологодской области

Глава государства поздравил жителей региона с 85-летием образования области, пожелал им здоровья и осуществления намеченных планов.

"Ваш регион играет важную роль в экономическом развитии России, наращивании ее промышленного и научного потенциала", — говорится в телеграмме президента, размещенной на сайте Кремля.

По словам Путина, Иркутской области предстоит заниматься вопросами, связанными с обеспечением стабильной работы энергетического, лесоперерабатывающего, горнодобывающего комплексов, а также привлечением инвестиций в промышленность и реализацией крупных высокотехнологичных проектов.

"Убежден: достижение этих целей послужит повышению качества жизни людей, укреплению социальной сферы, созданию новых рабочих мест", — подчеркнул глава государства.