МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Правительство в этом году направит регионам еще три миллиарда рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин продлил особый порядок трудоустройства для некоторых россиян

"Принято решение направить в текущем году 46 регионам еще 3 миллиарда рублей на эти цели", — сообщил он на совещании с вице-премьерами.

Отмечается, что средства можно будет потратить на закупку свыше 1,5 тысячи единиц оборудования.

Кроме того, кабмин продлил действующих с весны формат упрощенной процедуры регистрации медицинских изделий до начала 2025 года. Сроки регистрации составят не более 22 рабочих дня, а для получения удостоверения на расходные материалы и проведения процедур потребуется не более пяти рабочих дней.

"Можно будет быстрее выводить российскую продукцию на рынок, чтобы она скорее поступала в больницы и поликлиники", — отметил Мишустин.